Hape Kerkeling ist glücklich mit seinem Lebensgefährten

24.06.2021 11:14 Uhr

Entertainer, Bestsellerautor und Schauspieler Hape Kerkeling geht es privat offenbar sehr gut. Beruflich tritt er in diesem Jahr wieder zurück ins Rampenlicht.

Der Entertainer hat endlich sein Glück gefunden, wie er im aktuellen „Stern“-Interview beschreibt. Dazu gehört vor allem die Beziehung zu seinem Partner.

„Rundum glücklich“

Dem Hamburger Magazin erzählt Hape Kerkeling: „Ich bin nicht nur mit mir allein glücklich, sondern vor allem auch mit meinem Lebenspartner. Das ist das Schönste, was man über sich sagen kann. Rundum glücklich!“ Auch ohne Rampenlicht kommt der Fernsehstar gut zurecht. Seine zeitweise Abwesenheit vom Fernsehen habe ihm außerdem ziemlich gut getan. Hape erzählt weiter: „Der war ganz wichtig, auch um zu hinterfragen, wer ich bin ohne die Arbeit, die einen ja definiert, gerade in Deutschland.“

Seine TV-Rente will er auch weiterhin nur in Einzelfällen unterbrechen. In Einzelfällen?

Liveshows sind für Kerkeling stressig

Kerkeling verrät weiter: „Es ist schon so, dass dieser Apparat einem viel abverlangt. Ich hab manchmal auch verdrängt, wie stressig so eine Livesendung ist. Ich fand irgendwann, hm, das ist eine ganz schöne Bürde! (…) Und da war es irgendwann an der Zeit, dass ich eher aufhöre, als dass ich das runterfahre.“

Hape Kerkeling ist derzeit in dem ursprünglich als Kinopremiere vorgesehenen Film „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“ mit Michael Bully Herbig in der Hauptrolle auf Amazon Prime zu sehen.

Hape Kerkelings Verpflichtungen bis 2022

2021 wird er bei der RTL-Senderkette wieder ins Licht der Öffentlichkeit treten. Bislang sind eine Serie mit Hape Kerkeling in der Hauptrolle sowie zwei weitere Unterhaltungsformate für TVNOW und die Sender RTL sowie VOX geplant.

Die Produktion des fiktionalen Projekts startet noch in diesem Jahr, die Ausstrahlungen sind für 2022 geplant. Wird er neuer Juror beim RTL-Supertalent und beerbt Altmeister Dieter Bohlen? (Bang/KT)