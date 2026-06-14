Stars Harry Styles hat Probleme mit seinem ‚perfekten‘ Image

Harry Styles performs at the Brit Awards 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.06.2026, 11:12 Uhr

Der britische Chartstürmer enthüllt, dass er es schwer findet, mit seinem Image klarzukommen.

Harry Styles wurde nach dem Ende seiner letzten Tour im Jahr 2023 zu einem regelrechten Einsiedler.

Der britische Sänger – der derzeit mit seiner ‚Together, Together‘-Tour auftritt – verriet, dass er nach dem Abschluss seiner Konzertreihe ‚Love On Tour‘ Schwierigkeiten hatte, mit der neuen Situation umzugehen. Im Podcast ‚Q With Tom Power‘ sagte Harry: „Eigentlich sollte ich Silvester mit Freunden verbringen, aber als ich in Italien landete, fühlte ich mich wirklich nicht gut, also bin ich einfach nach Hause gefahren.“ Anschließend habe er ein „wunderschönes“ Silvester ganz alleine verbracht.

Der 32-Jährige fügte hinzu: „Ich fühlte mich so allein wie schon lange nicht mehr – aber auf die schönste Weise. Ich fühlte mich überhaupt nicht einsam. Ich hatte einfach das Gefühl, mich immer mehr von einem großen Teil der Welt abzuschotten.“ Mit der Zeit habe er sich angewöhnt, Einladungen von Freunden abzulehnen. „Ich hatte mich daran gewöhnt zu denken: Wenn ich eine Woche zu Hause habe, möchte ich nicht für drei Tage irgendwohin fahren. Ich möchte einfach nur zu Hause bleiben“, schilderte Harry. In Italien sei ihm dann klargeworden: „Okay, wenn ich weiterhin so viel Zeit allein verbringe und ständig zu allem Nein sage, werde ich mich komplett von der Welt abschotten.“

Harry – der im März sein neuestes Album ‚Kiss All The Time. Disco Occasionally‘ veröffentlichte – gab außerdem zu, dass es ihm in der Vergangenheit schwergefallen sei, dem idealisierten Bild zu entsprechen, das viele Fans von ihm hatten. „Ich hatte eine Beziehung zu meinem eigenen Image, bei der die Menschen eine perfekte Version von mir auf mich projiziert haben“, schilderte der ehemalige One Direction-Star. „Und wenn der Maßstab, an dem man sich selbst misst, diese perfekte Person ist, dann ist es unmöglich, nicht das Gefühl zu haben, diesem Bild nicht gerecht zu werden.“

Wenn man sich selbst nicht besonders möge und gemeine Kommentare über sich höre, dann treffe einen das tief. „Aber wenn du ein stabileres Selbstbild hast, kannst du solche Dinge hören, ohne dass sie dich auf dieselbe Weise zerstören“, erklärte Harry. Der Sänger hat seine Einstellung zum Berühmtsein inzwischen völlig geändert. „Man kann zu Hause sitzen und denken: Es fällt mir schwer, diese Dinge zu tun – die Leute schauen mich an, machen Fotos von mir. Aber wenn man all die Dinge ausschließt, die negativ sein könnten, schließt man auch eine Menge positiver Dinge aus“, erläuterte er.