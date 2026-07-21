Stars Olivia Wilde spricht über den Gegenwind nach der Trennung von Harry Styles

Olivia Wilde at Met Gala 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2026, 11:00 Uhr

Olivia Wilde spricht über den Gegenwind nach der Trennung von Harry Styles.

Olivia Wilde hat eingeräumt, dass sie der öffentliche Gegenwind nach ihrer Trennung von Harry Styles sehr verletzt hat.

Die Schauspielerin und Regisseurin war vor vier Jahren mit dem Popstar liiert, der auch in ihrem Film ‚Don’t Worry Darling‘ (2022) mitspielte. Die Beziehung zerbrach während der Promotion des Films. Wilde ist überzeugt, dass die mediale Aufmerksamkeit sowohl dem Film als auch ihr persönlich geschadet habe. Im ‚The Louis Theroux Podcast‘ sagte der Moderator: „Als der Film erschien, wurde er von der Berichterstattung überschattet, von einer ganzen Reihe verschiedener Skandale. Eure Beziehung ging damals in die Brüche. Du hattest eine viel beachtete Beziehung mit deinem Co-Star Harry Styles, und ein großer Teil der Berichterstattung hatte eine misogyn geprägte Komponente.“ Olivia antwortete: „Ich glaube, es hat dem Film definitiv geschadet, weil wir nie die Gelegenheit hatten, über das zu sprechen, was der Film eigentlich aussagen wollte. Das war sehr schade, denn so viele Menschen haben mitten während der COVID-Pandemie unglaublich hart an diesem Film gearbeitet.“

Sie fuhr fort: „Darüber konnten wir nie sprechen. Deshalb glaube ich, dass die Berichterstattung über die Trennung dem Film geschadet hat. Und mir hat sie ebenfalls wehgetan, weil ich bis dahin so naiv war, was den Fleischwolf, diesen Müllschlucker namens Internet, angeht.“

Derzeit wirbt Wilde für ihr neues Filmprojekt ‚The Invite‘ und erklärte, die aktuelle Pressetour habe sich nach den Ereignissen rund um ‚Don’t Worry Darling‘ sogar heilend angefühlt. Sie sagte: „Es ist interessant, denn es ist das erste Mal seit damals, dass ich wieder eine Pressetour mache. Ich habe mich gefragt, ob sich das nicht ziemlich traumatisch anfühlen würde. Aber die Gespräche über ‚The Invite‘ finde ich unglaublich spannend und ich darf sie tatsächlich führen. Deshalb fühlt sich das Ganze fast wie eine Art Heilungsprozess an, weil ich gemerkt habe, dass das Internet eben nicht immer nur ein Müllschlucker ist.“

‚Don’t Worry Darling‘ wurde damals außerdem von Gerüchten über einen Streit zwischen Olivia Wilde und Hauptdarstellerin Florence Pugh begleitet. Diese Spekulationen hat Wilde inzwischen mehrfach zurückgewiesen. Bereits zuvor sagte sie dem Magazin ‚Elle‘: „Es ist schockierend zu sehen, wie viele Unwahrheiten über einen selbst als Tatsachen verbreitet werden. Florence hat einmal sehr klug gesagt, dass wir uns nicht für eine Realityshow verpflichtet haben. Ich fand diese Formulierung großartig.“