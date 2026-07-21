Musik Harry Styles sagt São-Paulo-Konzert wegen plötzlichen Gesundheitsproblemen ab

Harry Styles Wembley Stadium 2026 - Credit: Anthony Pham BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2026, 19:00 Uhr

Harry Styles hat sein für den heutigen Abend, den 21. Juli 2026, geplantes Konzert in São Paulo, Brasilien, wegen eines nicht näher erläuterten „gesundheitlichen Problems“ abgesagt.

Der 32-jährige Popstar bietet den Fans Rückerstattungen an. Außerdem wird eine kleine Anzahl von Eintrittskarten für die ‚Together, Together‘-Show am Freitag, dem 24. Juli 2026, für diejenigen verfügbar gemacht, die Tickets für das Konzert am Dienstag besaßen.

In einer Erklärung von Live Nation Brasil hieß es: „Mit großem Bedauern müssen wir euch mitteilen, dass die für Dienstag, den 21. Juli 2026, im MorumBIS geplante Harry-Styles-Show aufgrund eines gesundheitlichen Problems innerhalb der Tournee abgesagt wurde. Die Eintrittskarten für diese Show werden über denselben Verkaufskanal zurückerstattet. @ticketmasterbr wird allen Ticketinhabern eine E-Mail mit weiteren Informationen senden.“ Die Show am Freitag, dem 24. Juli 2026, werde wie geplant stattfinden. „Ticketinhaber der Dienstags-Show vom 21. Juli erhalten die Möglichkeit, ein exklusives Kontingent an Eintrittskarten für die Freitags-Show am 24. Juli zu erwerben, solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen werden in der E-Mail enthalten sein, die Ticketmaster Brasil an die Käufer sendet.“ Man habe mit dem Veranstaltungsort zusammengearbeitet, um für die Freitags-Show so viele Eintrittskarten wie möglich freizugeben. Die Verfügbarkeit sei jedoch äußerst begrenzt.

Harry stand zuletzt am Samstag, dem 18. Juli 2026, im MorumBIS in São Paulo auf der Bühne.

Im vergangenen Monat brach Harry auf der Bühne des Londoner Wembley-Stadions zusammen, nachdem er sich Berichten zufolge an Wasser verschluckt hatte. Fans befürchteten, er könne während der Hitzewelle im Vereinigten Königreich ohnmächtig geworden sein. Die Show ist körperlich derart anspruchsvoll, dass der ehemalige One-Direction-Star zur Vorbereitung auf die Belastung Marathons absolvierte.