Stars Harry Styles erhält Guinness-Weltrekord

Harry Styles Wembley Stadium 2026 - Credit: Anthony Pham BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2026, 18:10 Uhr

Harry Styles ist mit einem Guinness-Weltrekord für seine historische Konzertreihe mit zwölf Auftritten im Wembley-Stadion ausgezeichnet worden und übertraf damit den bisherigen Rekord von Coldplay.

Harry Styles hat einen Guinness-Weltrekord für seine rekordverdächtige Serie von zwölf Konzerten im Wembley-Stadion erhalten.

Der 32-jährige Superstar übertraf damit Coldplay, die 2025 zehn Konzerte im Stadion der englischen Fußballnationalmannschaft gespielt hatten. Der Guinness-World-Records-Juror Will Munford erklärte: „Harry Styles‘ rekordverdächtige Konzertreihe mit zwölf Terminen ist ein Beweis für das Ausmaß, den Ehrgeiz und den kulturellen Einfluss seiner Live-Auftritte sowie für die außergewöhnliche Verbindung, die er zu seinen Fans hat.“

Die Konzertreihe ‚London Together, Together‘ endete am 4. Juli. Auf der Bühne dankte Harry seinen ehemaligen One Direction-Bandkollegen – darunter auch dem verstorbenen Liam Payne – dafür, dass sie diesen Erfolg überhaupt erst möglich gemacht hätten. Er sagte zum Publikum: „Ich würde heute nicht auf dieser Bühne stehen, wenn da nicht vier Freunde gewesen wären, die einen riesigen Anteil an dieser Reise hatten.“ Er wolle Niall, Louis, Zayn und seinem „lieben Freund Liam“ für die gemeinsamen Jahre und alles danken, was er in dieser Zeit gelernt habe: „Die Freundschaft, einfach alles … Nichts von alledem wäre ohne euch möglich gewesen. Ich wäre heute nicht hier. Vielen, vielen Dank.“

Die Tour wird anschließend mit Konzerten in São Paulo, Mexiko-Stadt, New York City, Melbourne und Sydney fortgesetzt.

Vor Kurzem beschrieb Harry das Gefühl, sich „mitten im Höhepunkt“ seiner Karriere zu befinden, als er das Meltdown Festival mit einem Orchesterkonzert gemeinsam mit dem Jules Buckley Orchestra eröffnete. Für dieses besondere Konzert tauschte der Sänger seine energiegeladene Stadionproduktion gegen ein deutlich ruhigeres, orchestrales Programm ein und wechselte dabei zwischen Gitarre und Klavier. Beim Benefizkonzert in der Royal Festival Hall des Southbank Centre in London sagte Harry zum Publikum: „Vielen Dank, dass ihr heute Abend hier seid. Es fühlt sich gleichzeitig unglaublich präsent und irgendwie unwirklich an, sich bewusst zu sein, dass man sich gerade mitten in dem befindet, was für mich der Höhepunkt meiner Karriere ist.“

Über seine laufende Tournee sagte Harry: „Für alle, die schon bei der Tour waren – wie ihr vermutlich merkt, ist das heute ein bisschen anders.“ Später scherzte er darüber, dass es bei diesem Auftritt „keine Brustwarzen“ gebe – eine Anspielung darauf, dass er bei seinen Stadionkonzerten häufig oberkörperfrei auftritt. Den Abschluss bildete eine kraftvolle Interpretation von ‚Bridge Over Troubled Water‘, die sofort minutenlange stehende Ovationen des gesamten Saals auslöste.

Harry gab außerdem zu, dass es „ziemlich einschüchternd“ gewesen sei, ein Orchesterkonzert zu leiten, obwohl er selbst keine Noten lesen könne. Er sagte: „Ich habe Orchestermusik und klassische Musik schon immer geliebt. Aber es ist ein ziemlich einschüchterndes Umfeld für jemanden, der keine Noten lesen kann.“