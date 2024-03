Stars Harry Styles: Mitglied im Elite-Boxclub

Harry Styles - Award Winner - Brit Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2024, 12:22 Uhr

Der Sänger will an seinen Kampftechniken feilen und seine Fitness verbessern.

Harry Styles ist einem elitären Boxclub beigetreten, um mithilfe der Kampftechniken seine Fitness zu verbessern.

Der 30-jährige Sänger bekommt seit einiger Zeit Einzeltraining von einem erfahrenen Coach, um womöglich schon bald in den Ring steigen zu können. Ein Bekannter des ehemaligen One-Direction-Stars verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Harry steht derzeit total auf Boxen und geht regelmäßig in eine harte Boxhalle im Zentrum von London. Er nimmt Einzelstunden bei den Trainern und gibt alles an den Sandsäcken. Das Studio ist fokussiert darauf den Leuten dabei zu helfen, die bestmöglichen Boxer zu werden. Harry verbessert nicht nur seine Fitness, sondern feilt auch an seinen Fähigkeiten im Boxen.“

Für das kräftezehrende Training in seinem luxuriösen Londoner Sportstudio hat sich Harry echte Legenden des Boxsports zum Vorbild genommen. „Das Training, das er macht, wurde komplett von Sportlern inspiriert, die man aus dem Ring kennt, wie Tyson Fury und Anthony Joshua. Er meint es wirklich ernst“, berichtet der Insider im Gespräch mit den Reportern weiter. Fury und Joshua gelten als absolute Größen des britischen Boxsports und wurden beide mehrfach als Weltmeister im Schwergewicht ausgezeichnet.