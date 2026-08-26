Stars Harry Styles verrät Dusch-Ritual: So legt er seine ‚gottgleiche‘ Bühnenrolle ab

Harry Styles - BRIT Awards 2026 - Mike Gray/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 09:00 Uhr

Der ehemalige One-Direction-Star enthüllt, wie er seine private Identität von seiner Bühnenpersönlichkeit trennt.

Harry Styles hat verraten, wie er nach einem Auftritt seine Superstar-Persona hinter sich lässt: mit einer Dusche.

Der 32-jährige Sänger sprach in einem neuen Interview mit dem ‚W Magazine‘ darüber, wie er den globalen Popstar, den Tausende Fans auf der Bühne sehen, von seinem privaten Ich trennt. Begleitet wurde das Gespräch von einem Fashion-Shooting des Fotografen David Sims. Das Interview erscheint kurz vor dem Start seiner ausverkauften 30 Konzerte umfassenden Residency im New Yorker Madison Square Garden. Die Shows beginnen am Mittwoch (26. August) im Rahmen seiner ‚Together, Together‘-Tour, mit der er sein viertes Soloalbum ‚Kiss All the Time. Disco, Occasionally.‘ unterstützt.

Im Gespräch über den Umgang mit den Meinungen anderer erklärte Harry: „Eines der besten Dinge, die mir jemand gesagt hat, ist, dass Kommentare – die schlechten genauso wie die guten – beide nicht der Wahrheit entsprechen. Manche Menschen werden dir sagen, dass du das Beste auf der Welt bist, und das stimmt nicht. Andere werden dir sagen, dass du schrecklich bist, und auch das stimmt nicht.“ Weder überschwängliches Lob noch harte Kritik würden ihn definieren.

Harry, der mit 16 Jahren als Mitglied von One Direction berühmt wurde, erklärte außerdem, dass sich seine Einstellung zum Auftreten mit zunehmendem Alter verändert habe. „Wir als Crew und Band schaffen eine Umgebung, in der die Menschen diese freudige Zeit erleben können. Aber wir sind alle aus demselben Grund dort. Wenn du auf der Bühne stehst, befindest du dich in einer sehr gottgleichen Position“, erzählte er. Doch der Chartstürmer sehe sich nicht als jemanden, dem das Publikum folgen müsse. Vielmehr gehe es darum, dass Künstler und Fans an dasselbe glauben und für denselben Grund zusammenkommen.

Eine wichtige Rolle spielt für ihn das Duschen direkt nach der Show. Das sei für Harry zu einem wichtigen Ritual geworden, um das Bühnenerlebnis hinter sich zu lassen. „Wenn ich von der Bühne komme, dusche ich als Erstes, weil es mir guttut, das Gefühl zu haben, dass ich es abgewaschen habe“, schilderte der Brite. „Es gibt diese Version von dir, bei der du von der Bühne kommst und denkst: ‚Oh, ich bin gerade der Typ.'“ Früher habe er versucht, das euphorische Gefühl nach einem Auftritt möglichst lange festzuhalten. Heute akzeptiere Harry diesen Zustand als Teil der Show und könne ihn anschließend abwaschen.