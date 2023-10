Stars Harry Styles: So viel verdient er am Tag Harry Styles verdiente letztes Jahr 120.000 Euro am Tag. Dem 29-jährigen Musiker flossen die riesigen Summen zu, nachdem er sein drittes Soloalbum ‚Harry‘s House‘ veröffentlicht und mit seiner ‚Love On Tour‘-Welttournee auf der ganzen Welt aufgetreten war. Ein Musik-Insider sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Harry ist jetzt einer der profitabelsten Männer in der […]