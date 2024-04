Musik Zayn Malik: Sein neues ‚Room Under the Stairs‘-Album wird ‚ehrlich“ sein Zayn Malik verriet, dass sein neues Album „unbearbeitet und ehrlich“ sein wird. Der ehemalige One Direction-Sänger bringt am 17. Mai sein viertes Studioalbum ‚Room Under the Stairs‘ heraus, das sein erstes seit ‚Nobody Is Listening‘ von 2021 ist. Der Hitmacher erzählte, dass die kommende Platte eine Abkehr von seinem alten Sound markiert. Zayn erklärte in […]