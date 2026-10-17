Stars Harry Styles widmet Liam Payne einen emotionalen Song

Liam Payne and Harry Styles - AVALON - London - Aug - 2013 - This is Us World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2026, 12:00 Uhr

Harry Styles widmet Liam Payne einen emotionalen Song.

Harry Styles hat seinem verstorbenen Freund Liam Payne mit einem neuen Song eine bewegende Hommage erwiesen.

Zwei Jahre nach dessen Tod präsentierte der Sänger erstmals den Titel ‚What Is Enough‘, den er in Gedenken an seinen ehemaligen One-Direction-Bandkollegen geschrieben hat. Liam Payne starb am 16. Oktober 2024, nachdem er vom Balkon seines Hotelzimmers in Argentinien, gestürzt war. Genau zwei Jahre später stand Harry Styles nun im New Yorker Madison Square Garden auf der Bühne und stellte den Song erstmals live vor.

Wie das Magazin ‚Us Weekly‘ berichtete, wandte sich Harry vor der Premiere an das Publikum und erklärte sichtlich bewegt: „Ich bin unglaublich dankbar, dass ich diese Konzerte hier in New York spielen darf. Diese Halle bedeutet mir sehr viel, wie ich schon einmal gesagt habe.“ Weiter sagte er: „Es macht mich unglaublich stolz, wenn ich nach oben schaue und dort meinen Namen sehe. Es gibt so viele Menschen in meinem Leben – Freunde und Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe –, ohne die ich das alles nicht geschafft hätte. Und heute vor zwei Jahren habe ich einen dieser Freunde verloren.“

Harry erinnerte daran, wie viele Menschen sein Leben auf besondere Weise geprägt hätten und wie viel er ihnen zu verdanken habe. Anschließend kündigte er den Song an: „Ich möchte euch jetzt ein Lied vorspielen, das ich vor etwa zwei Jahren für meinen Freund geschrieben habe. Wenn das für euch in Ordnung ist.“

Liam Payne starb im Alter von nur 31 Jahren. Er war vom Balkon im dritten Stock des Hotels CasaSur Palermo in Buenos Aires gestürzt. Kurz nach seinem Tod veröffentlichten Harry Styles und seine verbliebenen One-Direction-Bandkollegen Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik eine gemeinsame Erklärung. Darin hieß es: „Die Nachricht von Liams Tod hat uns völlig erschüttert. Wenn die Zeit gekommen ist und wir alle dazu in der Lage sind, werden wir mehr dazu sagen. Aber vorerst brauchen wir Zeit, um zu trauern und den Verlust unseres Bruders zu verarbeiten, den wir von ganzem Herzen geliebt haben. Die Erinnerungen, die wir mit ihm teilen durften, werden wir für immer in Ehren halten.“ Weiter schrieben die Musiker: „Unsere Gedanken sind jetzt bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn genauso geliebt haben wie wir. Wir werden ihn schrecklich vermissen. Wir lieben dich, Liam.“

Bereits Anfang 2026 hatte sich Harry Styles in einem Interview zu Liams Tod geäußert. Im März sprach er mit Zane Lowe für Apple Music darüber, wie schwer es sei, einen engen Freund zu verlieren, insbesondere dann, wenn man viele Gemeinsamkeiten habe. „Es ist schwer, einen Freund zu verlieren. Aber es ist besonders schwer, einen Freund zu verlieren, der einem in so vielerlei Hinsicht ähnlich ist“, erklärte Harry. Über Liam sagte er außerdem: „Ich habe in ihm einen Menschen mit dem freundlichsten Herzen gesehen, der einfach nur großartig sein wollte.“