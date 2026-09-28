Musik Westlife wollen Niall Horan für gemeinsames Duett gewinnen

Westlife - Kian Egan - Shane Filan - Nicky Byrne - OCTOBER 2025 - AVALON - Royal Albert Hall BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.09.2026, 11:00 Uhr

Könnten Westlife und Niall Horan bald gemeinsam auf der Bühne stehen?

Die irische Boyband wäre jedenfalls offen dafür, ihren Landsmann während ihrer laufenden ’25th Anniversary World Tour‘ als Gast zu begrüßen. Shane Filan, Kian Egan und Nicky Byrne haben gerade eine rekordverdächtige Serie von 13 Konzerten in der Dubliner 3Arena hinter sich. In den kommenden Monaten stehen allerdings noch zahlreiche weitere Shows an – und damit reichlich Gelegenheiten für einen möglichen Überraschungsauftritt des ehemaligen One-Direction-Stars.

Konkrete Gespräche mit Horan habe es bislang zwar nicht gegeben, verriet Egan gegenüber ‚The Sun on Sunday‘. Ausschließen möchte er die Idee aber keineswegs: „Darüber wurde noch nie gesprochen, aber man weiß ja nie.“ An möglichen Terminen dürfte es jedenfalls nicht mangeln. Westlife rechnen inzwischen mit mehr als 150 Konzerten auf ihrer aktuellen Tournee. „Wir haben 150 Termine, und es werden immer mehr“, erklärte Filan. Wie viele Shows es am Ende tatsächlich sein werden, wisse die Band selbst noch nicht. Sicher sei lediglich: „Es werden auf jeden Fall mehr als 150.“

Um dieses enorme Pensum bewältigen zu können, achten die Musiker inzwischen stärker auf ihre körperliche Verfassung. „Man hält sich fit, geht ins Fitnessstudio, geht laufen oder surfen“, erklärte Filan. Die zweistündigen Konzerte seien körperlich anspruchsvoll, weshalb die Band nicht mehr jeden Abend nach der Show feiern gehe. Ganz verzichten müssen sie auf das ein oder andere Guinness trotzdem nicht. Nach dem ersten Konzert der Tour hätten sie gemeinsam ein paar Pints getrunken. „Das war ein wunderschöner Moment“, erinnerte sich Filan. Körperlich fühle sich die Band heute sogar besser als früher. „Ohne jeden Zweifel“, antwortete Filan auf die entsprechende Frage. „Wir werden älter, aber auf der Bühne fühlen wir uns genauso wie früher.“

Besonders dankbar sind Westlife dafür, dass viele Fans ihnen über die gesamten 25 Jahre hinweg treu geblieben sind. „All diese Menschen sind seit dem ersten Tag bei uns“, sagte Filan. Bei den aktuellen Konzerten könnten sie nun ein Vierteljahrhundert gemeinsamer Erinnerungen innerhalb von zwei Stunden noch einmal erleben. Manche Traditionen haben sich offenbar ebenfalls gehalten. Auf der kleineren B-Stage kommen die Musiker ihrem Publikum besonders nahe – und dort fliegt gelegentlich noch immer Unterwäsche in ihre Richtung. „Ein BH wurde hochgeworfen, und ehe wir uns versahen, wurden daraus zehn, 14“, erzählte Egan lachend. Für ihn sei das vor allem „lustig und nostalgisch“. Allzu offensiv wollen Westlife ihre Fans allerdings nicht dazu ermuntern. Filan scherzte: „Wir wollen es nicht zu sehr darauf anlegen, sonst wäre die ganze Bühne damit bedeckt!“ Vielleicht findet sich bei einer der zahlreichen kommenden Shows ja auch Niall Horan zwischen all den nostalgischen Momenten auf der Bühne wieder.