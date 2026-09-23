Stars Niall Horan erinnert bei Tourauftakt an Liam Payne

Niall Horan - FAMOUS - June - 2026 - Capital's Summertime Ball BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2026, 11:00 Uhr

Niall Horan erinnert bei seinem Tourauftakt an Liam Payne.

Niall Horan hat seinen verstorbenen One-Direction-Bandkollegen Liam Payne beim Auftakt seiner neuen Tour auf besondere Weise gewürdigt.

Während seines Konzerts am Dienstagabend (22. September) in Birmingham ließ der Sänger eine Aufnahme von Paynes Stimme abspielen. Payne war im Oktober 2024 nach einem Sturz vom Balkon eines Hotels in Argentinien ums Leben gekommen. Horan hatte seinen ehemaligen Bandkollegen nur wenige Tage vor dessen Tod noch gesehen. Wie emotional der Verlust für ihn bis heute ist, wurde nun beim Start der ‚Dinner Party Live on Tour‘ deutlich. Die Tonaufnahme erklang unmittelbar nachdem Horan seinen Song ‚End of an Era‘ beendet hatte. Das Stück hatte er in Erinnerung an Payne geschrieben. Darin war die Stimme des verstorbenen Sängers aus einem früheren Interview zu hören: „Wir dachten, dass vielleicht etwas passieren könnte, aber niemals so etwas.“ Payne sprach anschließend über seinen persönlichen Lebensweg: „Ich versuche mich immer daran zu erinnern, woher ich komme und wo ich in meinem Leben hingekommen bin. Es ist wirklich erstaunlich.“ Während die Stimme aus den Lautsprechern ertönte, wurde die Beleuchtung auf der Bühne heruntergedimmt. Horan stand mit den Händen in den Hüften vor dem Publikum und wirkte nachdenklich, während die Aufnahme lief.

Es war nicht das erste Mal, dass Horan öffentlich an seinen ehemaligen Bandkollegen erinnerte. Kurz nach Paynes Tod hatte er auf Instagram seine Trauer geteilt und seinen Freund als außergewöhnlich lebensfrohen Menschen beschrieben. „Ich bin völlig am Boden zerstört über den Tod meines großartigen Freundes Liam. Es fühlt sich einfach nicht real an“, schrieb Horan damals. Payne habe eine ansteckende Energie und eine große Leidenschaft für seine Arbeit besessen. „Er war in jedem Raum der Strahlendste und sorgte immer dafür, dass sich alle glücklich und sicher fühlten.“ Auch die gemeinsamen Erlebnisse seien ihm in der Zeit nach Paynes Tod immer wieder durch den Kopf gegangen. „All das Lachen, das wir über die Jahre geteilt haben, manchmal über die einfachsten Dinge, kommt mir trotz der Trauer immer wieder in den Sinn.“

Horan betonte außerdem, wie besonders die Verbindung der ehemaligen Bandmitglieder gewesen sei. „Wir durften gemeinsam unsere größten Träume verwirklichen, und ich werde jeden Moment, den wir miteinander hatten, für immer in Ehren halten. Eine solche Verbundenheit und Freundschaft erlebt man nicht oft im Leben.“ Seine letzte persönliche Erinnerung an Payne bezeichnete Horan als „glücklich“. Im Gespräch mit dem ‚Sunday Times Culture‘-Magazin erklärte er, dass ihn dieser Gedanke trotz allem tröste: „Ich bin froh darüber, denn dadurch ist meine letzte Erinnerung an ihn eine glückliche.“ Der Tod seines Freundes habe sich zunächst völlig unwirklich angefühlt. „Am ersten Tag dachte ich noch: ‚Nein, das ist nicht passiert.'“ Ihre Freundschaft habe unabhängig davon bestanden, wie viel Zeit sie miteinander verbrachten. „Unsere Freundschaft war eine Verbindung, die für immer da war, selbst wenn wir uns eine Weile nicht gesehen hatten. Und es ist verrückt, dass er eines Tages einfach weg war, wie auf einen Schlag.“