Ihre Liebe begann vor 13 Jahren Harte Zeit für Alec Baldwin: „Mehr als dankbar“ für seine Frau Hilaria

Alec und Hilaria Baldwin sind seit 2011 ein Paar. (eee/spot)

SpotOn News | 19.02.2024, 22:46 Uhr

Auch in harten Zeiten wie diesen ist Hilaria Baldwin für ihren Ehemann Alec Baldwin da. Zu ihrem 13. Jahrestag postet er liebevolle Worte für seine Frau.

Es ist aktuell eine schwere Zeit für den Hollywood-Star Alec Baldwin (65). Seit der tödlichen Schießerei am Set seines Western-Films "Rust", bei dem 2021 die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) ums Leben kam, sieht sich der Schauspieler mit schweren Vorwürfen konfrontiert – inklusive mehrerer Anklagen, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Eine Person, die seitdem stets zu ihm hält, ist seine Ehefrau Hilaria Baldwin (40). Seiner Liebsten hat er nun auf Instagram anlässlich ihres 13. Jahrestags eine Liebeserklärung gewidmet.

Sie sind sich vor 13 Jahren in New York begegnet

Am 18. Februar 2011 haben sich die beiden demnach das erste Mal getroffen, in einem Restaurant in der Irving Place Street in New York City. Damals sei Baldwin gerade mit einem Freund unterwegs gewesen. "Und wen finde ich dort? Ich bin dir mehr als dankbar für alles", schrieb er an die Yogalehrerin und Autorin gerichtet.

Dazu teilte der Schauspieler ein Foto von ihrem Hochzeitstag in der Kirche, der jedoch am 30. Juni sei. "Nicht mein Hochzeitstag, aber eines meiner Lieblingsfotos", erklärte Baldwin dazu.

Hilaria Baldwin kommentierte den Beitrag mit zwei Herz-Emojis und postete zudem selbst noch ein paar liebevolle Worte. Zu einem Spiegel-Selfie mit ihrer Tochter Carmen schrieb die siebenfache Mutter: "Habe dich heute vor 13 Jahren kennengelernt, Alec Baldwin. Was für eine Reise wir gemacht haben."

Seit 2012 sind die beiden verheiratet. Die Baldwins haben sieben gemeinsame Kinder. Alec Baldwins älteste Tochter, Model Ireland Baldwin (28), ist 2023 selbst Mutter geworden. Sie stammt aus der Ehe mit Schauspielerin Kim Basinger (70), die 2002 geschieden wurde.

"Rust" ist fertig gedreht

Anfang Februar 2024 hat Alec Baldwin in einem erneuten Verfahren wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit der tödlichen Schießerei am "Rust"-Set auf nicht schuldig plädiert. Er hofft auf ein zügiges Verfahren. Sein Film "Rust", bei dem Baldwin als Schauspieler und Produzent fungiert, ist seit Mai 2023 fertig gedreht. Wann genau der Film in die Kinos kommt, ist bislang aber noch nicht bekannt.