Stars ‚Hauptsache leben‘: Krebskranke Patrice Aminati teilt emotionale Botschaft

Daniel Aminati - Oct 2010 - Unesco Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2025, 14:29 Uhr

Die Frau von Daniel Aminati gesteht, dass sie die Krebstherapie "viel Kraft gekostet" hat.

Patrice Aminati hat ein neues Gesundheits-Update veröffentlicht.

Die Influencerin erhielt vor zweieinhalb Jahren die Schock-Diagnose schwarzer Hautkrebs. Auf Instagram gibt sie ihren rund 213.000 Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben und den Kampf gegen den Krebs. Erst kürzlich teilte sie mit, ihre letzte Bestrahlung erhalten zu haben. Nun hat sich die Frau von Moderator Daniel Aminati in einem neuen Post offen zu ihrem Gesundheitszustand geäußert.

„Schritt für Schritt zurück in den Alltag, zurück ins Leben. Eine lange Reihe an Bestrahlungen und Therapien hat mich viel Kraft gekostet – fast mehr, als ich habe“, gestand sie. „Viele von Euch kennen das auch aus anderen oder ähnlichen Situationen: So eine Zeit prägt und verändert.“ Die 30-Jährige habe gelernt, die kleinen Dinge in ihrem Leben zu schätzen. „Glück ist dann der erste wackelige, kurze Spaziergang im Wald, sich angezogen an einen Tisch zu setzen, wieder einen Kuchen zu backen, wieder Freunde zu treffen und danach völlig ermattet in sich zusammenzufallen“, schilderte sie. „Aber leben – Hauptsache leben! Mein liebes kleines Leben …“

Dazu teilte sie Fotos und Videoaufnahmen, die sie unter anderem beim Basteln mit Töchterchen Charly Malika (3) sowie beim Spaziergang im Wald zeigen. Diese Woche stand ein besonderer Meilenstein für Patrice an: Nach vier Wochen trat sie wieder in einer Sendung von ‚QVC Deutschland‘ auf. „Im Studio dann … nur noch Nervosität, Aufgeregtheit und Panik … mir war plötzlich alles entfallen. Wo geht’s noch mal lang? Welcher Raum? Wie heißt wer und wer macht was – und wie heiße ich gleich nochmal?“, gestand die blonde Schönheit. Dank der liebevollen Unterstützung ihrer Kollegen ging glücklicherweise alles gut. „Es hat mir solche Freude gemacht … das Leben ist schön“, schwärmte Patrice.