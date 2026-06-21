Stars Patrice Aminati kann Erkrankung nicht vor Tochter verstecken

Patrice Aminati - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.06.2026, 11:44 Uhr

Die krebskranke Influncerin gibt sich eigentlich große Mühe, ihrer Tochter einen möglichst unbeschwerten Alltag zu bieten. Doch die Dreijährige bekommt mehr mit, als sie dachte.

Patrice Aminati war geschockt davon, wie viel ihre Tochter von ihrer Krebserkrankung mitbekommt.

Die Influencerin kämpft seit mehr als drei Jahren gegen schwarzen Hautkrebs. Seit einiger Zeit wird sie palliativ behandelt – die Krankheit gilt nicht mehr als heilbar. Trotz ihrer Diagnose will die 31-Jährige ihrer Tochter Charly (3), die sie mit ihrem Noch-Ehemann Daniel Aminati hat, ein möglichst normales Leben bieten. Deshalb nahm sie ihre Medikamente bisher immer heimlich.

Doch ihre Tochter konnte sie damit nicht täuschen. Auf der Krebs-Messe ‚YES!CON‘ in Berlin enthüllte Patrice nun: „Dein Kind spürt dich, spürt leider mehr, als ich das gedacht habe.“ Als Charly mit ihren Pferdchen spielte, habe sie plötzlich gesagt: „Hier, du bekommst Medizin. Mama nimmt auch viele Tabletten.“ Für Patrice war dieser Moment ein schwerer Schock. „Das war ein Schlag in die Magengrube“, gestand sie. Ihr sei schmerzlich bewusst geworden: „Wir können Kindern nichts vormachen. Natürlich verstehen sie nicht jedes Wort, aber sie spüren dich.“

Als Patrice ihre Diagnose bekam, war Charly erst ein halbes Jahr alt. Glücklicherweise lebten ihre Eltern in der Nähe und konnten sich um die Kleine kümmern. Nach ihrem Krankenhausaufenthalt befürchtete die Moderatorin, dass sie auf ihre Tochter fremd wirken könnte. „Ich wollte nicht, dass sie mich so sieht“, gestand Patrice. Ihre Angst erwies sich jedoch als unbegründet. Charly sei beim Wiedersehen im Park auf sie zugelaufen, „als wäre keine Sekunde vergangen“. Der gebürtigen Dresdnerin sei es immer wichtig gewesen, trotz Krankheit „präsent“ im Leben der Kleinen zu sein.