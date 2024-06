"Werde dich jeden Tag vermissen" „Hawaii Five-0“-Schauspieler Taylor Wily mit 56 Jahren gestorben

Taylor Wily, hier bei der Premiere einer der Staffeln von "Hawaii Five-0", ist gestorben. (wue/spot)

SpotOn News | 21.06.2024, 20:25 Uhr

Der hawaiianische Schauspieler und ehemalige Sumoringer Taylor Wily ist tot. Der langjährige Darsteller aus "Hawaii Five-0" ist im Alter von 56 Jahren verstorben.

Der ehemalige MMA-Kämpfer, Sumoringer und Schauspieler Taylor Wily (1968-2024) ist tot. Der Serienfans insbesondere aus "Hawaii Five-0" bekannte Darsteller sei kurz nach seinem Geburtstag im Alter von 56 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem das Branchenmagazin "Variety" unter Berufung auf den Lokalsender "KITV" und einen Instagram-Beitrag von Peter M. Lenkov (60). Die Todesursache sei nicht bekannt.

"Habe mich beim ersten Vorsprechen in dich verliebt"

Zu einem Clip mit zahlreichen Fotos von Wily schreibt Lenkov, der "Hawaii Five-0" unter anderem miterschaffen und -produziert hat, auf der Social-Media-Plattform: "T, wie ich dir schon oft gesagt habe, habe ich mich beim ersten Vorsprechen in dich verliebt." Der Schauspieler sei damals mit einem Handtuch auf seinem Kopf erschienen, mit dem er sich den Schweiß abgewischt habe und von da an sei der Produzent ganz hin und weg gewesen. Mit seinem Charme habe Wily ihn so bezaubert, dass er zu einem festen Charakter in der Serie und in Lenkovs Leben geworden sei.

Erst vergangene Woche hätten die beiden über "Hawaii Five-0" gesprochen und darüber gelacht, dass Wily recht damit behalten habe, die Serie vom ersten Tag an als den Traumjob der beiden bezeichnet zu haben. "Du hast zur Familie gehört. Und ich werde dich jeden Tag vermissen, Bruder", schreibt Lenkov weiter.

Wily wurde 1968 auf Hawaii geboren. In Film und Fernsehen war er vor allem bekannt für die Rolle des Kamekona in "Hawaii Five-0", in der er in 171 Folgen zu sehen war. Daneben hatte er unter anderem kleinere Rollen in den Serien-Remakes von "MacGyver" und "Magnum" sowie in der Komödie "Nie wieder Sex mit der Ex". Er hinterlässt dem Bericht zufolge seine Ehefrau Halona und zwei Kinder.