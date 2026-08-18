Stars Hayden Panettieres emotionaler letzter Auftritt: Star soll Probleme beim Sprechen gehabt haben

Hayden Panettiere at the amfAR Gala Los Angeles - Avalon - November 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 12:30 Uhr

Hayden Panettiere wirkte emotional und soll bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt Probleme mit dem Sprechen gehabt haben.

Es handelte sich um eine Buchveranstaltung in Los Angeles weniger als drei Monate vor ihrem plötzlichen Tod im Alter von 36 Jahren. Die ‚Heroes‘- und ‚Nashville‘-Darstellerin trat am 26. Mai im Harmony Gold Theater auf, um über ihre Memoiren ‚This Is Me: A Reckoning‘ zu sprechen und Exemplare zu signieren. Das Buch war eine Woche zuvor erschienen.

Hayden wurde am Sonntag, dem 16. August, leblos in einer Wohnung in Greenville, South Carolina, aufgefunden und für tot erklärt, nachdem Rettungskräfte versucht hatten, sie wiederzubeleben. Eine Autopsie hat inzwischen keine Verletzungen ergeben, die zu ihrem Tod beigetragen hätten. Todesursache und Todesart sind jedoch weiterhin ungeklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Ein Insider, der bei der Veranstaltung im Mai anwesend war, sagte nun gegenüber ‚Page Six‘: „Ihre Sprache wirkte während der Signierstunde zeitweise langsam und undeutlich.“ Der Teilnehmer sagte, Hayden sei außerdem sichtlich emotional geworden, als sie über einige der Erfahrungen sprach, die sie in ihren Memoiren schilderte. Darin ging es um ihre Kindheit in Hollywood, Sucht, postpartale Depressionen, missbräuchliche Beziehungen und den Tod ihres jüngeren Bruders Jansen Panettiere, der 2023 im Alter von 28 Jahren starb.

Laut der Quelle von ‚Page Six‘ wiesen die Organisatoren das Publikum wiederholt darauf hin, die Veranstaltung nicht aufzunehmen, und untersagten später Fotos und Videos, als die Besucher während der Signierstunde zu Hayden nach vorne gingen. Der Insider erinnerte sich daran, dass ein Organisator ein Megafon benutzte und sagte: „Sei nicht unhöflich“, als ein Besucher versuchte, Hayden zu filmen. Ein zweiter Insider sagte gegenüber ‚Page Six‘: „Anfang dieses Jahres wirkte sie manchmal ein wenig müde. Aber sie war eine Nachteule und … sie hatte sehr viel um die Ohren. Hayden litt außerdem zeitweise unter Angstzuständen, und ich weiß, dass sie gelegentlich Medikamente dagegen nahm. Und manchmal konnte das ihre Sprache beeinflussen.“

Hayden sprach bei der Veranstaltung auch darüber, warum sie beschlossen hatte, sehr persönliche Erfahrungen öffentlich zu machen. Sie sagte, Menschen seien in der Vergangenheit auf sie zugekommen und hätten ihr erzählt, dass ihre offenen Worte über psychische Gesundheit sie dazu ermutigt hätten, sich Hilfe zu suchen. Sie sagte: „Ich kann die Welt hoffentlich ein bisschen besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe.“

‚This Is Me: A Reckoning‘ wurde zum Bestseller der ‚New York Times‘ und von ‚USA Today‘ und schilderte Haydens Erfahrungen beim Aufwachsen in der Unterhaltungsindustrie sowie ihre späteren Kämpfe mit Sucht und Mutterschaft. Das Buch blickte auch auf ihre Jahre bei ‚Nashville‘ zurück. Hayden erklärte darin, dass Elemente aus dem problematischen Leben ihrer Figur Juliette Barnes zunehmend Ähnlichkeiten mit ihren eigenen Erfahrungen angenommen hätten.

Die Memoiren standen im Mittelpunkt von Haydens öffentlichen Auftritten im Mai. Sie trat außerdem bei ‚CBS Mornings‘ und in der ‚Tamron Hall Show‘ auf und sprach mit Jay Shetty für dessen Podcast ‚On Purpose‘. Im Gespräch mit Jay äußerte sich Hayden nach den Schwierigkeiten, die sie erlebt hatte, optimistisch über ihre Zukunft. Sie sagte: „Ich habe endlich das Gefühl, all diese Dunkelheit und diese Negativität abgeschüttelt zu haben.“ Hayden fügte hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass noch sehr viel Leben vor mir liegt.“

Ihr Tod weniger als drei Monate später wird weiterhin untersucht. Rettungskräfte reagierten am Sonntag gegen 13.51 Uhr auf einen Notruf, nachdem Hayden in Greenville leblos aufgefunden worden war. In Funkaufnahmen der Leitstelle war von einer „nicht ansprechbaren Frau“, einem Herzstillstand und einer möglichen Überdosis die Rede. TMZ berichtete später, dass Narcan, ein Medikament, das die Wirkung einer Opioid-Überdosis aufheben kann, in der Wohnung gefunden worden sei. Seine Anwesenheit beweist jedoch nicht, dass dies Haydens Todesursache war.

Das Greenville County Coroner’s Office erklärte, Hayden sei um 14.32 Uhr für tot erklärt worden, nachdem Wiederbelebungsversuche erfolglos geblieben waren. Eine am Montag durchgeführte Autopsie ergab „keine Anzeichen von Verletzungen“, die zu ihrem Tod beigetragen hätten. Die Behörden haben außerdem keine Hinweise auf Fremdverschulden gemeldet.