Stars Hayden Panettieres Sprecher kündigt an: ‚Wir werden Antworten bekommen‘

Hayden Panettiere - September 2022 - Avalon - Emmy Nominees Night BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2026, 09:30 Uhr

Hayden Panettiere starb im vergangenen Monat im Alter von 36 Jahren. Die Ermittlungen zu den Umständen ihres Todes in South Carolina dauern an.

Der Sprecher von Hayden Panettiere hat versprochen, dass es im Rahmen der Ermittlungen zum Tod der Schauspielerin „Antworten geben wird“.

Die aus der Serie ‚Heroes‘ bekannte Schauspielerin war im vergangenen Monat im Alter von 36 Jahren verstorben. Die Untersuchungen zu den Umständen ihres Todes im US-Bundesstaat South Carolina dauern an. Jüngsten Berichten zufolge soll Hayden nach der Einnahme einer mit Fentanyl versetzten Oxycodon-Tablette gestorben sein. In einer Stellungnahme rief ihr Sprecher die Fans jedoch dazu auf, nicht alles zu glauben, was sie lesen. Gegenüber dem Magazin ‚People‘ erklärte er: „Wie das Büro des Gerichtsmediziners von Greenville County gestern mitgeteilt hat, wird Haydens Tod weiterhin untersucht. Die toxikologischen Untersuchungsergebnisse stehen noch aus. Das gilt trotz anderslautender Berichte einiger Medien.“

Zudem handle es sich bei Angaben aus nicht genannten Quellen um unbestätigte Aussagen, die sich teilweise widersprächen. „Auch wenn wir alle darauf hoffen, endlich Gewissheit zu erlangen und die Umstände ihres Todes besser zu verstehen, müssen wir geduldig bleiben und den Ermittlungsprozess abwarten“, sagte der Sprecher. Abschließend ergänzte er: „Wir werden die Antworten bekommen, nach denen wir alle suchen.“

Die Stellungnahme erfolgte, nachdem mehrere mit dem Fall vertraute Polizeiquellen gegenüber ‚TMZ‘ erklärt hatten, dass Hayden in Los Angeles einen „langjährigen Drogendealer“ gehabt habe, der sie mit mehreren verschreibungspflichtigen Medikamenten aus dem Schwarzmarkt versorgt haben soll. Der Serienstar soll Berichten zufolge am Tag vor seinem Tod mehrere dieser Medikamente auf einem Flug von Kalifornien mitgenommen haben. Die Behörden sollen derzeit der Vermutung nachgehen, dass Hayden am 16. August, dem Tag ihres Todes, die Oxycodon-Tablette eingenommen hat, die vermutlich mit dem starken Opioid versetzt war.

Zuvor war bekannt geworden, dass Haydens On-off-Freund Brian Hickerson den Rettungskräften einen Beutel mit ihren verschreibungspflichtigen Medikamenten übergeben hatte, als diese in dem Apartment eintrafen, in dem sich die beiden zum Zeitpunkt ihres Todes aufgehalten hatten. Eine zuvor durchgeführte Autopsie hatte ergeben, dass es „keine Anzeichen für Verletzungen“ gab, die zu Haydens Tod beigetragen hatten.