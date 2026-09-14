Stars Nach Hayden Panettieres Tod: Zach Hickerson äußert Frust über ‚Gerüchte‘ nach Festnahme

Brian Hickerson and Hayden Panettiere - 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2026, 09:30 Uhr

Zach Hickerson hat angedeutet, dass Gerüchte rund um den Tod von Hayden Panettiere zu der Kneipenschlägerei geführt hätten.

In eine solche waren er und sein Bruder Brian Hickerson am Wochenende verwickelt. Die Brüder, die anwesend waren, als die ‚Heroes‘-Schauspielerin im vergangenen Monat im Alter von 36 Jahren starb, wurden am Samstag (12. September) nach Berichten über einen tätlichen Angriff im Wild Wing Cafe in Greenville, South Carolina, von der Polizei mitgenommen. Nach seiner Entlassung äußerte Zach gegenüber ‚TMZ‘ seinen Ärger über Spekulationen, die sich im Internet verbreiten.

„Es ist einfach unglaublich frustrierend, nach allem, was wir durchgemacht haben“, sagte er. Menschen würden Gerüchte glauben und andere anschließend auf Grundlage dieser Behauptungen angreifen. „Genau das pisst mich an.“ Zach beklagte außerdem, dass im Internet Informationen verbreitet würden, bei denen Nutzer anschließend selbst „die Lücken ausfüllen“. Was genau seiner Meinung nach über den Tod der Schauspielerin falsch dargestellt wird, wollte er allerdings nicht erklären. „Irgendwann werde ich das klarstellen“, kündigte er lediglich an. Auch auf die Frage, wie sein Bruder Brian mit dem Tod seiner langjährigen On-off-Freundin umgehe, antwortete Zach nicht.

Insider hatten ‚TMZ‘ zuvor berichtet, dass die Brüder in dem Lokal wegen Haydens Tod provoziert worden seien, bevor der Streit körperlich eskalierte. Brian soll dabei einen Barhocker geworfen haben, wurde letztlich jedoch ohne Festnahme freigelassen. Zach wurde wegen ordnungswidrigen Verhaltens festgenommen.

Die Ermittlungen zum Tod von Hayden Panettiere dauern unterdessen an. Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen liegen bislang nicht vor, auch eine offizielle Todesursache wurde noch nicht festgestellt. Das Gerichtsmedizinische Institut von Greenville County hatte zuvor mitgeteilt, dass keine Anzeichen für Verletzungen gefunden worden seien. Laut ‚People‘ traf sich Brian Hickerson im Zuge der Ermittlungen kürzlich mit der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA. Die Behörden sollen Hinweisen auf einen möglichen Drogenlieferanten nachgehen. Brian wurde dem Bericht zufolge nicht als Verdächtiger benannt.

Sowohl Brian als auch Zach befanden sich in dem Haus in Greenville, in dem Panettiere regungslos aufgefunden wurde. Laut Polizeibericht erklärte Zach, sein Bruder habe zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Zimmer geschlafen. Nachdem Hayden regungslos auf einem Stuhl entdeckt worden sei, habe Brian ihr Narcan verabreicht, ein Medikament, das die Wirkung einer Opioid-Überdosis aufheben kann. Zudem sei unter telefonischer Anleitung der Notrufzentrale eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt worden. Die Rettungskräfte wurden wegen einer Frau mit Herzstillstand zu dem Haus gerufen. Trotz der Wiederbelebungsversuche wurde Panettiere noch vor Ort für tot erklärt.

Hayden und Brian hatten seit 2018 eine On-off-Beziehung. Während dieser Zeit wurde Hickerson mehrfach im Zusammenhang mit Vorwürfen häuslicher Gewalt festgenommen. 2021 legte er in zwei Fällen schwerer Körperverletzung an einer Partnerin ein ‚No Contest‘-Plädoyer ab, mit dem er die Vorwürfe nicht ausdrücklich bestritt. Anschließend verbüßte er eine Haftstrafe und musste an Kursen zum Thema häusliche Gewalt teilnehmen.