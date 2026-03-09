Stars ‚Heated Rivalry‘: Dieser ikonische Satz hätte es fast nicht in die Show geschafft

Connor Storrie Golden Globe Awards January 2026 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.03.2026, 09:00 Uhr

‚Heated Rivalry‘ erobert aktuell die Welt im Sturm – doch beinahe hätte eine ikonische Szene ganz anders ausgesehen.

Die queere Hockey-Romance-Adaption des kanadischen Streaming-Anbieters Crave hat seit ihrer Ausstrahlung Ende 2025 eine enorme Fangemeinde angesammelt, die zeitweise für einen Ausverkauf der Buchreihe sorgte und die Hauptdarsteller Connor Storrie und Hudson Williams derzeit viral gehen lässt. Auch One-Liner aus der Show verbreiteten sich im Netz und auf Merch – offiziell und inoffiziell – wie ein Lauffeuer. Dazu gehört unter anderem die lustige Bezeichnung „Stupid Canadian Wolf Bird“ von Storries Charakter Ilya Rozenov.

In der betreffenden Szene hört der russische Ilya zum ersten Mal das Geräusch eines Seetauchers (Englisch: „Loon“), eine kanadische Wasservogelart, und hält das Tier anhand des Tons zunächst für einen Wolf. „Stupid Canadian Wolf Bird“ ist seine Antwort auf die nachfolgende Belehrung und seitdem ein beliebtes Zitat im ‚Heated Rivalry‘-Fandom. Rachel Reid, die Autorin der ‚Game Changers‘-Reihe, auf der die Serie basiert, verriet nun aber laut der Nachrichtenagentur ‚BANG Showbiz‘ bei einem Autoren-Event von Waterstones in London am Sonntag (8. März), dass der Satz es beinahe gar nicht in die Serie geschafft hätte.

Der Grund: Beim Dreh war der Satz nicht richtig gesagt worden. „Connor sollte ihn kurz vor der Premiere in Toronto noch einmal neu aufnehmen.“ Allerdings verspätete sich der Flieger, den Storrie, Reid und Shane Hollander-Darsteller Hudson Williams von Montreal nach Toronto nehmen wollten – und weil der Zeitplan so eng getaktet war, wurde es am Ende knapp: „Wir warteten am Flughafen und der Flug wurde immer wieder verschoben. Ich dachte schon: Dieser Satz wird nicht in der Show sein und das nur wegen Air Canada.“ Als der Flieger schließlich in Toronto landete, wurde Storrie umgehend vom Flughafen abgeholt, ins Studio gebracht, um den Satz erneut einzusprechen und anschließend zur Premiere gefahren – gerade noch rechtzeitig für den ikonischen Show-Moment.