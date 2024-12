Heißes Insta-Video Heidi Klum in roter Spitze: Das ist ihre Silvestertradition

Heidi Klum verzückt einmal mehr ihre Followerinnen und Follower. (wue/spot)

SpotOn News | 29.12.2024, 15:18 Uhr

Kalte Temperaturen, heiße Bilder: In einem neuen Clip zeigt sich Heidi Klum im Winterurlaub verführerisch und verrät dazu ihre betörende Silvestertradition.

Die Fans von Heidi Klum (51) sehen die Modelmama auf Instagram immer wieder in aufreizenden Posen und knappen Outfits. In den vergangenen Tagen teilte Klum aber eher hochgeschlossene Eindrücke aus dem Winterurlaub mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35), den sie 2019 geheiratet hat. Doch auch mitten im Schnee und bei tiefen Temperaturen lässt die 51-Jährige es sich nicht nehmen, ihre mehr als 12,3 Millionen Follower auf der Social-Media-Plattform mit einem heißen Clip zu verführen.

Heidi Klum: Schnee und rote Spitze

In dem kurzen Video ist Klum von hinten vor verschneiter Kulisse zu sehen. Sie scheint auf einer Art Balkon oder Vorbau zu stehen. Das Model fährt mit seinen Händen durch seine langen Haare, bevor es sich spielerisch umdreht, etwas Schnee in die Hand nimmt und diesen in Richtung Kamera wirft. Trotz der offensichtlich niedrigen Temperaturen ist Klum dabei äußerst leicht bekleidet. Ihr roter Tanga und das dazu passende Spitzenoberteil verhüllen nur das Nötigste.

Im beigefügten Kommentar deutet Heidi Klum an, worauf sich ihr Ehemann wohl schon sehr bald freuen darf. Sie fragt ihre Followerinnen und Follower: "Habt ihr eine Tradition zu Silvester?" Dann berichtet sie auch prompt von ihrer eigenen, sinnlichen Tradition. "Für mich… ist es rote Spitze", schreibt Klum garniert mit einem Herz-Emoji. Außerdem wünscht sie ihren Fans "viel Glück".

In den vergangenen Tagen hatte Klum mehrere Posts abgesetzt, die sie mit Ehemann Tom und der Familie im Winterurlaub im beliebten US-Skiort Aspen zeigen. In einem der Videos ist sie etwa in einem besonders schrillen Outfit zu sehen – in einem anderen drückt sie ihm in voller Montur ein Küsschen auf.