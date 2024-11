Treffen mit Mama und Schwester Heimatbesuch: Jennifer Garner macht Herbstausflug

Jennifer Garner, ihre Mutter Patricia und ihre Schwester Melissa Wylie. (mia/spot)

SpotOn News | 11.11.2024, 21:00 Uhr

Jennifer Garner hat ihrer Heimatstadt einen Besuch abgestattet. Mit dabei waren auch ihre Mutter und ihre Schwester.

Jennifer Garner (52) genießt Zeit mit ihrer Familie. Am Sonntag postete die Schauspielerin Fotos von einem gemeinsamen Herbsttag mit ihrer Mutter und ihrer Schwester auf Instagram.

In einem Foto-Karussell hat Garner neben Naturaufnahmen ein Foto geteilt, auf dem sie mit ihrer Mama Patricia und ihrer Schwester Melissa Wylie händchenhaltend und im legeren Look durch West Virginia läuft. Alle drei Frauen lächeln auf dem Bild herzlich und freuen sich offenbar über die gemeinsame Zeit.

Für die Schauspielerin war es auch ein Trip in die Heimat: Geboren wurde Jennifer Garner in Texas, aufgewachsen ist sie aber in Charleston in dem US-Bundesstaat West Virgina. Ihre Mutter lebt dort immer noch. Auf weiteren Kacheln des Posts zeigt Garner ihre Bewunderung für die bunte Natur des Herbstes: rote Laubbäume, grüne Wälder, bunt-verfärbte Baumreihen. Dazu schreibt die Schauspielerin: "West Virginia – du weißt, wie Herbst geht" und garniert den Beitrag mit bunten Blätter-Emojis und farbigen Herzen.

Garners Vater ist dieses Jahr gestorben

Das rührende Familienfoto ist rund sieben Monate nach dem Tod von Jennifers Vater, William John Garner, entstanden. Am 1. April hatte Garner bekannt gegeben, dass ihr Papa im Alter von 85 Jahren im Kreise der Familie "friedlich verstorben" sei. "Wir sangen 'Amazing Grace' als er uns verließ", sagte Garner offen in ihrem Post. Ihren Humor verlor Garner trotz des Verlustes nicht. So stellte sie ironisch fest, dass sie sich nicht ganz sicher sei, ob der Gesang ihren Vater "hinübergetragen oder verscheucht" habe.