Stars ‚Heldin‘: Laura Dern ehrt verstorbene Mutter Diane Ladd

Laura Dern - BAFTAs 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.12.2025, 14:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin erinnert mit bewegenden Worten an ihre kürzlich verstorbene Mutter.

Laura Dern hat ihrer Mutter Diane Ladd zu deren 90. Geburtstag einen emotionalen Tribut gezollt.

Die Schauspielerin war am 3. November im Alter von 89 Jahren in ihrem Zuhause in Kalifornien verstorben. Nun hat ihre Tochter an dem Tag, an dem Diane ihren 90. Geburtstag gefeiert hätte – am 29. November – einen bewegenden Beitrag geteilt.

In einem Instagram-Post veröffentlichte Laura ein Schwarz-Weiß-Foto von Diane und schrieb: „Alles Gute zum Geburtstag für meine Heldin, den außergewöhnlichsten Menschen, den ich je gekannt habe, an ihrem heutigen 90. Geburtstag. Als Künstlerin und Mensch warst du immer voller Liebe, voller Träume, voller Kreativität und stets im Dienst für alle.“ Abschließend betonte die ‚Jurassic Park‘-Darstellerin: „Ich liebe dich, Mom.“

Laura hatte Dianes Tod im vergangenen Monat bekannt gegeben und dazu eine emotionale Mitteilung veröffentlicht. „Meine unglaubliche Heldin und das größte Geschenk, das mir zuteil wurde – meine Mutter Diane Ladd – ist heute Morgen in meinem Beisein in ihrem Zuhause in Ojai, Kalifornien, verstorben“, schrieb sie damals. Diane sei die „großartigste Tochter, Mutter, Großmutter, Schauspielerin, Künstlerin und empathische Seele“ gewesen. Ihre Familie sei „gesegnet“ gewesen, sie um sich zu haben. „Nun fliegt sie mit ihren Engeln“, erklärte Laura.

Ihr Vater Bruce Dern – der von 1960 bis 1969 mit Diane verheiratet war – würdigte seine „wunderbare“ Ex-Frau ebenfalls in einem berührenden Statement. „Sie führte ein gutes Leben. Sie sah die Dinge, wie sie waren. Sie war eine großartige Teamplayerin für ihre Schauspielkollegen. Sie war witzig, klug, charmant. Aber am wichtigsten für mich: Sie war eine wunderbare Mutter für unsere außergewöhnliche, begnadete Tochter. Dafür werde ich ihr für immer dankbar sein“, schrieb er.