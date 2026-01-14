Stars Helen Mirren besorgt über den Einfluss sozialer Medien

Dame Helen Mirren

Bang Showbiz | 14.01.2026

Die britische Film-Ikone äußert sich kritisch über die Auswirkungen von Social Media auf Männer und Frauen.

Helen Mirren zeigt sich besorgt über die Auswirkungen von Social Media.

Die 80-jährige Schauspielerin ist der Meinung, dass die Plattformen ihre Nutzer unter Druck setzen, unrealistischen Schönheitsidealen zu entsprechen. Im Gespräch mit ‚Elle‘ erklärte sie: „Wenn Frauen oder Männer ernsthaft klein gemacht, entmutigt oder deprimiert sind, wenn sie in den Spiegel schauen und von dem, was sie sehen, heruntergezogen werden, und sie die finanziellen und mentalen Möglichkeiten oder was auch immer haben, etwas daran zu ändern, dann ist das in Ordnung.“

Die Film-Ikone fügte hinzu: „Ich denke aber, dass man durch soziale Medien und das, was Apps möglich machen, die Realität betrachtet und buchstäblich depressiv wird. Ich finde, das ist ein sehr, sehr trauriger Zustand.“ Helen schlug vor, statt eines Facelifts lieber in gutes Licht zu investieren. Das könne einen großen Unterschied in der Selbstwahrnehmung machen. „Bevor man überhaupt irgendetwas in Erwägung zieht, sollte man sich wirklich gutes Licht im Badezimmer zulegen, so dass man, wenn man in den Spiegel schaut, schön ausgeleuchtet ist und großartig aussieht … Das ist viel günstiger als ein Facelift“, sagte sie.

Schlechtes Licht sei „so deprimierend“. Die Britin bezeichnete es als „schrecklichen Fehler“, sich bereits in den Zwanzigern unters Messer zu legen. „Das Gesicht verändert sich. Ich möchte niemanden kritisieren oder angreifen, der das tut, was ihn glücklich macht. Aber zu versuchen, wie ein gefälschtes Bild von sich selbst auszusehen, wäre furchtbar“, betonte Helen.