Stars Henry Winkler: Seine Tochter Zoe sollte kein Reality-TV-Star werden

Henry Winkler - August 2024 - TIAH 6th Anniversary Soiree - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2024, 11:00 Uhr

Henry Winkler erzählte, dass er die Pläne seiner Tochter Zoe „stoppte“, ein Reality-TV-Star zu werden.

Der 79-jährige ,Happy Days‘-Schauspieler verriet, dass er einen Vorschlag für ihren Auftritt bei ,The Bachelorette‘ abgelehnt habe, wobei er betonte, dass dies zu Zoes eigenem „Schutz“ geschah.

Winkler sorgte zudem dafür, dass seine Tochter nicht in einer Show namens ,Quarter Life Crisis‘ neben Kim Kardashian auftrat. In einer Folge von Zoes Podcast ,What In The Winkler?!‘ fragte die Prominente ihren Vater: „Weißt du noch, als ich im Rennen um die Bachelorette war?“, woraufhin Henry antwortete: „Oh, du meine Güte. Und wir haben das verhindert und zwar nur zu deinem Schutz.“ Zoe gab bekannt, dass sie auch darum gebeten worden war, eine Show zusammen mit Kim zu drehen, und Henry erneut ein Machtwort sprach: „Ich werde [den ausführenden Produzenten] Matt Hanna niemals vergessen. Er arbeitete damals bei VH1, flog nach L.A. und drehte einen Sizzle Reel von uns. Und ich glaube nicht einmal, dass ich es dir gegenüber erwähnt habe … Ich habe damals noch zu Hause gewohnt, weil ich gerade mit dem College fertig war. Er kam zu uns nach Hause und du hast ihn draußen getroffen.” Henry fügte hinzu: „Das habe ich. Ich sagte zu ihm, es ist so schön, dass du hier bist, ich kann dir ein paar echt gute Restaurants empfehlen, [aber] meine Tochter wird in deiner Show nicht mitmachen.”