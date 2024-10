Herbstlicher Hingucker Herbst 2024: Weiße Spitze bleibt ein angesagtes Must-have

Leonie Hanne (l.) und Karlie Kloss zeigten bei der Paris Fashion Week im September, wie stylisch weiße Spitze sein kann. (the/spot)

SpotOn News | 17.10.2024, 21:01 Uhr

Weiße Spitze bleibt auch im Herbst 2024 ein großer Trend. Ob in Kombination mit Lederjacken für einen lässigen Kontrast, im gemütlichen Layering-Look mit Strick oder elegant zu Schwarz - dieser feminine Stoff lässt sich vielseitig stylen.

Weiße Spitze, ursprünglich ein Must-have der Frühlings- und Sommermode 2024, bleibt auch im Herbst angesagt. Sie vereint Romantik mit einer modernen Note und lässt sich vielseitig in den Alltagslook integrieren. Wer glaubt, Spitze sei nur etwas für laue Sommernächte, wird überrascht sein: Sie bringt auch in der kühleren Jahreszeit frischen Wind in die Garderobe.

Video News

Spitze trifft auf Leder

Nichts bringt weiße Spitze besser zur Geltung als der Gegensatz zu robusten Materialien. Dazu kann eine zarte Spitzenbluse zum Beispiel mit einer schwarzen Lederjacke und einer derben Baggy-Jeans oder High-Waist-Hose kombiniert werden. Die Kombination aus der femininen Textur der Spitze und der Coolness des Leders kreiert einen spannenden Look, der sowohl tagsüber als auch abends funktioniert. Sneaker und eine kleine Handtasche machen das Outfit perfekt.

Layering-Look mit Spitze

Ein Kleid aus weißer Spitze ist nicht nur im Sommer ein echter Hingucker. Im Herbst kann es mit einem groben Strickpullover oder einem kuscheligen Cardigan kombinieren werden, der über dem Kleid getragen wird. Dieser Look ist perfekt für einen entspannten Tag im Café oder für einen Spaziergang durch den Park. Dickere Strumpfhosen und Ankle Boots heben den Cozyness-Faktor.

Starker Kontrast: Spitze zu Schwarz

Für einen eleganten Alltagslook lässt sich Spitze hervorragend mit Schwarz kombinieren. Ein weißer Spitzenrock, gepaart mit einem schlichten schwarzen Rollkragenpullover, schafft einen dramatischen Schwarz-Weiß-Kontrast, der die zarte Textur der Spitze besonders hervorhebt. Ergänzt werden kann der Look mit derben Boots und einem Oversized-Blazer für ein selbstbewusstes Auftreten.

Weiße Spitze bleibt auch im Herbst 2024 vielseitig und aufregend. Egal ob romantisch, modern oder edgy – richtig kombiniert bringt sie echte Hingucker-Momente in die sonst eher dunkle Herbstgarderobe.