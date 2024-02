Datingshow geht in die zweite Staffel „Herz an Bord“: Wayne Carpendale kehrt als „Liebeskapitän“ zurück

Wayne Carpendale mit den neuen Single-Frauen. (smi/spot)

SpotOn News | 20.02.2024, 13:28 Uhr

Mehr Folgen, mehr Männer und eine neue Reiseroute: "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" geht im März in die zweite Runde. Wayne Carpendale will als Kapitän wieder Singles verkuppeln.

Wayne Carpendale (46) lädt wieder als "Liebeskapitän" zur Single-Kreuzfahrt. Am 19. März 2024 startet bei VOX die neue Staffel von "Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See". Jeweils donnerstags läuft um 20:15 Uhr eine neue Episode des Dating-Formats. Das gab der Sender am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Video News

Wie in der ersten Staffel im Jahr 2023 gehen wieder vier Single-Frauen an Bord des Kreuzfahrtschiffs AIDAcosma. Dort treffen sie auf interessierte Männer, die sich bei Landgängen oder Dates an Deck beweisen müssen. Passt es nicht, wird der Mann beim nächsten Stopp zurückgelassen. Wayne Carpendale fungiert dabei als Amor und laut Sender als "starke Schulter zum Anlehnen" für die Kandidatinnen.

Das ist neu in Staffel zwei

Neu in Staffel zwei von "Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See": Es gibt dieses Mal fünf Folgen. In der ersten Runde waren es noch vier Episoden. So soll die Flirtshow laut Sender noch tiefer in die Geschichten der Frauen eintauchen.

Mit mehr Zeit kommen auch mehr Männer. Anstatt fünf Singles lernt jede Frau jetzt je sechs Kandidaten kennen. Neu ist auch die Reiseroute. Schipperte die AIDA in der ersten Staffel durchs Mittelmeer, geht es dieses Mal durch den Nordatlantik, mit Stopps in Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura und Lanzarote.

Döner statt Rosen: Das sind die neuen Kandidatinnen

Die vier Kandidatinnen hat VOX ebenfalls bereits vorgestellt. Ann-Kathrin (31) genannt Anne aus Hamburg steht auf "Kitsch mit Kerzen, Blumen, Picknick, Sonnenuntergänge, etc.". Teresa (29) aus Naumburg (Saale) kriegt man laut eigener Aussage nicht mit Rosen, sondern mit einem Döner.

Athanasia (39) alias Ana aus Düsseldorf ist da schon konservativer. "Der Mann sollte den ersten Schritt machen, dann fühle ich mich weiblicher und wertgeschätzter", sagt sie. Tanja (40) aus Berlin sucht eine Mischung aus "Macho und Ruhepol".

Drei der vier Frauen bringen bereits TV-Erfahrung mit. Anne war bei "Die Schulermittler", Ana zweimal Teilnehmerin bei "Shopping Queen". Tanja moderierte bereits die Verkaufsshow "Judith Williams Fashion".

Mit der ersten Staffel von "Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See" war VOX übrigens kein Quotenerfolg gelungen.