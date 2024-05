Verlängertes Wochenende vor dem TV „Tatort“, „WWM“ und mehr: Die TV-Highlights zu Pfingsten 2024

Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in "Tatort: Letzter Ausflug Schauinsland". (jom/spot)

SpotOn News | 18.05.2024, 14:31 Uhr

Specials zu beliebten Sendungen, Free-TV-Premieren, Finalshows oder Krimis: Das verlängerte Pfingstwochenende hält einige TV-Highlights zur Primetime bereit.

Das Pfingstwochenende nutzen viele TV-Sender dafür, dem Publikum einige besondere Programmpunkte zu liefern. Die Zuschauer können sich von Samstag bis Pfingstmontag besonders zur Primetime um 20:15 Uhr auf Highlights aus dem Show-, Kino- und Krimi-Universum freuen.

18. Mai: "RTL Wasserspiele", RTL

Der Siam Park auf Teneriffa wird erneut die "RTL Wasserspiele" beheimaten. In dem Park mit über 29 Rutschen und einem Wellenbecken mit vier Meter hohen Wellen wollen sich Promis in acht nassen Spielen beweisen, um sich dann dem "waghalsigen Finale zu stellen". Mit im Kandidatenfeld dabei sind dieses Mal unter anderem Reality-Star Antonia Hemmer (24), Partysängerin Isi Glück (33), Moderatorin Nina Moghaddam (43), Handball-Star Pascal Hens (44), Reality-Star Serkan Yavuz (27) und "Let' Dance"-Star Valentin Lusin (37). Moderiert wird das Ganze von Laura Papendick, Jan Köppen und Oliver Pocher.

18. Mai: "Wendland – Stiller und der rote Faden", ZDF

In der Krimireihe "Wendland" geht es dieses Mal um einen vermeintlichen Wildunfall auf einer Landstraße. Neben einem toten Keiler liegt ein lebloser Mann, der wie der Keile erstochen wurde. Bei den Ermittlungen zum Tod des Bäckermeisters in einem nahegelegenen Ort stoßen Hauptkommissar Jakob Stiller (Ulrich Noethen) und seine Kollegin Kira Engelmann (Bettina Burchard) auf die Jagdschule Wendland, die sich in Tatortnähe befindet. Raik Kleinert, Jagdlehrer und Leiter der Schule, und auch einzelne Jagdschüler scheinen etwas zu verbergen. Und dann gibt es noch einen Wilderer, der im Revier sein Unwesen treibt…

18. Mai: "The Masked Singer", ProSieben

Am 18. Mai wird sich zeigen, wer unter den letzten Masken steckt. "The Masked Singer" startete Anfang April mit einem neuen Rateteam-Duo, Moderatorin Palina Rojinski (39) und Schauspieler Rick Kavanian (53), und einem jeweiligen Rategast in die zehnte Staffel. Unter den Masken entpuppten sich bisher unter anderem Annett Louisan (47) als Zuckerwatte, Uschi Glas (80) als Babylöwe oder Hugo Egon Balder (74) als Couchpotato. Wer wird als Sieger der Staffel auf Jennifer-Rostock-Frontfrau Jennifer Weist (37) folgen und wer steckt im Finale unter dem Mysterium?

19. Mai: "Raya und der letzte Drache", Sat.1

Free-TV-Premiere am Sonntag in Sat.1: Im Disney-Animationsfilm "Raya und der letzte Drache" (2021) will die tapfere Kriegerin Raya ihre Heimat Kumandra vor einer bösen Macht schützen. Sie begibt sich auf die Suche nach einem sagenumwobenen Drachen, der als letzter seiner Art den Frieden in ihrem in verschiedene Reiche zerbrochenen Land wiederherstellen könnte. Auf ihrer Abenteuerreise muss sie sich gemeinsam mit ihrem treuen Begleiter, Gürteltier Tuk Tuk, so einigen Herausforderungen stellen, denn das Schicksal von Kumandra liegt in ihren Händen.

19. Mai "Wer wird Millionär? Das Überraschungs-Special", RTL

Günther Jauch (67) lädt nach einem Oster-Spezial zu einem weiteren "Wer wird Millionär?"-Special. An Pfingsten zeigt RTL am Sonntag und Montag zwei Überraschungs-Folgen der Quizshow, in denen acht Kandidatinnen und Kandidaten in der Auswahlrunde um die Chance auf den Ratestuhl spielen. Die es auf den heißbegehrten Stuhl schaffen, können sich auf eine Pfingst-Überraschung freuen, die ihnen im Laufe der Quiz-Stufen helfen kann.

19. Mai: "Grill den Henssler – Zwillings-Special", VOX

Der Pfingstsonntag hält auch eine neue Folge "Grill den Henssler" bereit: In den Koch-Wettkampf mit Steffen Henssler (51) treten dieses Mal Dennis und Benni Wolter (33), Cheyenne und Valentina Pahde (29) sowie "Doppelgänger" Paul Janke (42) und Julius Brink (41). Im sogenannten Zwillings-Special sind wie gewohnt die Jury aus Jana Ina Zarrella (47), Reiner Calmund (75) und Christian Rach (66) sowie Moderatorin Laura Wontorra (35) mit von der Partie.

20. Mai: "Der Prinz aus Zamunda 2", Sat.1

Die Filmkomödie "Der Prinz aus Zamunda 2" feiert am Pfingstmontag Free-TV-Premiere: In der Fortsetzung von "Der Prinz aus Zamunda" aus dem Jahre 1988 soll Prinz Akeem (Eddie Murphy) schon bald den Thron von Zamunda besteigen. Als sein Vater im Sterben liegt, wird er mit einer Nachricht überrascht: Akeem soll einen Sohn haben, der in New York City wohnt. Er macht sich auf den Weg nach Amerika, um seinen Nachfolger und zukünftigen König von Zamunda kennenzulernen. Wird sein Nachkömmling Lavelle das Königreich gebührend repräsentieren?

20. Mai: "The Suicide Squad", ProSieben

Free-TV-Premiere von "The Suicide Squad" (2021) von Regisseur James Gunn (57): Der Spezialeinheit Task Force, deren Mitglieder Kriminelle mit Superkräften sind, steht eine heikle Mission bevor: Nach einem Putsch gegen die demokratische Regierung auf der Insel Corto Maltese soll sich die Suicide Squad in das feindliche Lager einschleusen, um an geheime Informationen zu gelangen. Doch das Militär kommt ihnen auf die Spur und will dafür sorgen, dass das Selbstmordkommando seinem Namen alle Ehre macht. Unter anderem sind John Cena (Peacemaker), Margot Robbie (Harley Quinn) und Idris Elba (Bloodsport) mit von der Partie.

20. Mai: "Tatort: Letzter Ausflug Schauinsland"

Im Schwarzwald-Krimi, der letzte "Tatort" vor der Sommerpause, geht es am Pfingstmontag um einen Mann, der wegen Gewalt gegen seine Ehefrau und die Kinder schon länger im Maßregelvollzug einsitzt. Hansi Pagel gerät in den Fokus der Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner), als die Psychologin und psychiatrische Gutachterin Lisa Schieblon erdrosselt im Kofferraum ihres Wagens gefunden wird. Schieblon hatte an einem neuen Gutachten zu Pagels Persönlichkeitsstörung gearbeitet, das seine Freilassung sichern sollte. Doch Pagels Ehefrau und sein Sohn sind froh, dass er weiter eingesperrt ist. Und auch die Ärzte der forensischen Klinik halten ihn weiterhin für gefährlich.