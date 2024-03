Babybauchfotos auf Instagram „High School Musical“-Star Ashley Tisdale ist wieder schwanger

Ashley Tisdale ist bald Mutter von zwei Kindern. (eee/spot)

SpotOn News | 26.03.2024, 17:58 Uhr

Das nächste "High School Musical"-Baby ist unterwegs: Neben Vanessa Hudgens ist aktuell auch Ashley Tisdale schwanger. Es ist ihr zweites Kind.

Ashley Tisdale (38) meldet sich mit freudigen Neuigkeiten bei ihren Fans. Die US-Schauspielerin wird zum zweiten Mal Mutter. Auf Instagram teilte der schwangere "High School Musical"-Star gleich mehrere Fotos, auf denen bereits ein deutlicher Babybauch zu sehen ist.

Süße Babybauch-Fotoreihe auf Instagram

Tisdale posierte auf den Schnappschüssen in weiter Jeans und im weißen Baumwollhemd gekleidet auf ihrer Terrasse vor einem Zitronenbaum. Der untere Teil ihrer Bluse war so aufgeknöpft, dass ihre unverhüllte Babykugel deutlich zu erkennen ist.

Auf dem zweiten Foto steht sie neben ihrem Ehemann, Musiker Christopher French (42), mit dem sie seit 2014 verheiratet ist. Die beiden blicken sich mit einem Lächeln in die Augen. Auf Bild drei steht Tisdale mit ihrer Tochter Jupiter Iris, die am 23. März 2021 zur Welt kam. Jetzt wird die dreiköpfige Familie bald zu viert sein. "Wir können es nicht abwarten, dich kennenzulernen", schreibt Tisdale.

Auch der Musiker teilte ein süßes Familienfoto zu dritt. Er schrieb: "Mehr als dankbar. Danke, meine schöne liebe Ashley Tisdale für ein weiteres French-Baby."

Noch ein "High School Musical"-Baby unterwegs

Ashley Tisdale ist mit ihrer Rolle der Sharpay Evans in den drei "High School Musical"-Filmen aus den 2000er-Jahren international berühmt geworden. Ihre ehemalige Set-Kollegin Vanessa Hudgens (35), die in den Musical-Filmen neben Zac Efron (36, Troy Bolton) die Rolle der Gabriella Montez verkörperte, ist aktuell ebenfalls in freudiger Erwartung.

Ihre Schwangerschaft hatte die Schauspielerin bei den Oscars Anfang März bekannt gegeben. Sie erschien samt Babybauch auf dem roten Teppich. Es ist ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann Cole Tucker (27). Mit dem Baseball-Profi hatte sie sich 2022 verlobt. Im Dezember 2023 heirateten die beiden still und heimlich.