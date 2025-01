Seit vielen Jahren befreundet Hilary Duff hat nach Feuer Mandy Moores Familie aufgenommen

"This Is Us"-Star Mandy Moore (40) hat durch die verheerenden Waldbrände in Los Angeles ihr Haus in der Gegend Altadena verloren. Unterschlupf fanden die Schauspielerin und ihr Ehemann Taylor Goldsmith sowie die drei gemeinsamen Kinder im Alter von drei Monaten bis drei Jahren offenbar bei keiner Geringeren als ihrer langjährigen Freundin, Schauspielerin Hilary Duff (37), und deren Ehemann Matthew Koma. Das enthüllte Moores Schwager, der Musiker Griffin Goldsmith, in einem Instagram-Post. Mandy Moores Schwager bedankt sich bei Hilary Duff Goldsmith teilte mehrere Fotos, die die Zerstörung seines eigenen Hauses zeigen, und gibt Einblick in sein Seelenleben. Auszudrücken, wie es ihnen gehe, sei unmöglich. "Wir haben alles verloren", so der Musiker. Seine Ehefrau hätte gerade erst das Kinderzimmer für das Baby, das die beiden in den kommenden Wochen erwarten, fertig eingerichtet. Die Liebe und Großzügigkeit, die man ihm und seiner Familie entgegengebracht hat, sei jedoch "überwältigend", so der Musiker. Besonders bei Hilary Duff und ihrem Ehemann wolle er sich bedanken, weil die beiden eine GoFundMe-Kampagne für sie eingerichtet hätten. View this post on Instagram A post shared by Dawes (@dawestheband) "Ganz zu schweigen davon, dass sie derzeit die Familie meines Bruders beherbergen", fügt Goldsmith hinzu. "Sie haben sich von Anfang an um meine gesamte Familie gekümmert. Ich werde ihnen nie angemessen danken können. Das ist das Netteste, was ein Mensch für einen anderen tun kann. Sie sind die wunderbarsten, selbstlosesten Menschen, die wir je kennengelernt haben." Mandy Moore selbst, die erst im September 2024 zum dritten Mal Mutter wurde, hatte bereits vergangene Woche mitgeteilt, dass sie und ihre Familie bei Freunden untergekommen seien, aber nicht mitgeteilt, um wen es sich dabei handelt. Sie empfinde "endlose Dankbarkeit" für Freunde, die sie aufgenommen haben und ihnen Kleidung gebracht haben.

SpotOn News | 14.01.2025, 08:24 Uhr

"This Is Us"-Star Mandy Moore hat nach den verheerenden Waldbränden in L.A. Unterschlupf bei ihrer guten Freundin Hilary Duff gefunden. Die Schauspielerin und ihr Ehemann nahmen die Familie bei sich auf.

"This Is Us"-Star Mandy Moore (40) hat durch die verheerenden Waldbrände in Los Angeles ihr Haus in der Gegend Altadena verloren. Unterschlupf fanden die Schauspielerin und ihr Ehemann Taylor Goldsmith sowie die drei gemeinsamen Kinder im Alter von drei Monaten bis drei Jahren offenbar bei keiner Geringeren als ihrer langjährigen Freundin, Schauspielerin Hilary Duff (37), und deren Ehemann Matthew Koma. Das enthüllte Moores Schwager, der Musiker Griffin Goldsmith, in einem Instagram-Post.

Video News

Mandy Moores Schwager bedankt sich bei Hilary Duff

Goldsmith teilte mehrere Fotos, die die Zerstörung seines eigenen Hauses zeigen, und gibt Einblick in sein Seelenleben. Auszudrücken, wie es ihnen gehe, sei unmöglich. "Wir haben alles verloren", so der Musiker. Seine Ehefrau hätte gerade erst das Kinderzimmer für das Baby, das die beiden in den kommenden Wochen erwarten, fertig eingerichtet. Die Liebe und Großzügigkeit, die man ihm und seiner Familie entgegengebracht hat, sei jedoch "überwältigend", so der Musiker. Besonders bei Hilary Duff und ihrem Ehemann wolle er sich bedanken, weil die beiden eine GoFundMe-Kampagne für sie eingerichtet hätten.

"Ganz zu schweigen davon, dass sie derzeit die Familie meines Bruders beherbergen", fügt Goldsmith hinzu. "Sie haben sich von Anfang an um meine gesamte Familie gekümmert. Ich werde ihnen nie angemessen danken können. Das ist das Netteste, was ein Mensch für einen anderen tun kann. Sie sind die wunderbarsten, selbstlosesten Menschen, die wir je kennengelernt haben."

Mandy Moore selbst, die erst im September 2024 zum dritten Mal Mutter wurde, hatte bereits vergangene Woche mitgeteilt, dass sie und ihre Familie bei Freunden untergekommen seien, aber nicht mitgeteilt, um wen es sich dabei handelt. Sie empfinde "endlose Dankbarkeit" für Freunde, die sie aufgenommen haben und ihnen Kleidung gebracht haben.