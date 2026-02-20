Stars Hilary Duff: Rückkehr ins Musikgeschäft war ‚beängstigend‘

Hilary Duff - Love Leo Rescue Cocktails for a Cause - Nov 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2026, 09:00 Uhr

Hilary Duff empfand ihre Rückkehr in die Musikbranche als „beängstigend“.

Die 38-jährige Sängerin veröffentlicht mit ‚Luck… or Something‘ ihr erstes Album seit elf Jahren. Sie gab jetzt jedoch zu, dass sie lange gezögert hatte, bevor sie ins Musikgeschäft zurückkehrte.

Hilary sagte dem ‚Rolling Stone‘: „Jeder hat eine Meinung darüber, wie er das findet, was du machst, und das fühlte sich beängstigend an.“ Zunächst hatte sie sich diesem Umstand gar nicht wieder aussetzen wollen, weil sie ein gutes Leben lebe und mit ihrer Familie und auch beruflich glücklich sei. Doch der Ruf der Musik war am Ende lauter: „Aber natürlich vermisse ich das Auftreten, und ich vermisse es sehr, diese Person wieder im Vordergrund zu haben.“

Hilary verriet außerdem, wie ihr Ehemann Matthew Koma ihre neue Musik beeinflusst hat: „Er meinte: ‚Wir müssen einfach das machen, was wir cool finden, was du in deinem Auto hören willst.‘ Er hat die Art, alles herunterzubrechen und es für mich sehr greifbar zu machen.“ Diese Einstellung wurde schließlich zum Ansatz ihres neuen Albums: „Was hält mich nachts wach? Was sind meine Unsicherheiten? Die Themen sind das, was die letzten zehn Jahre mit sich gebracht haben.“ Die Produktion war für die Schauspielerin „unglaublich heilsam“ und fühlte sich passend an. Sie fügte hinzu: „Es war mir sehr wichtig, kein Album zu machen, das klingt wie: ‚Ich bin eine Mutter und bringe meine Kinder zur Schule und packe jeden Tag Lunchboxen, und es ist so hart.'“

Anfang dieser Woche sagte Hilary dem Magazin ‚Glamour‘: „Ich fühlte mich einfach wirklich bereit, etwas zu teilen. Erstens wollte ich mich kreativ weiterentwickeln, und zweitens wollte ich etwas machen, mit dem ich wieder auf der Ebene dessen, wer ich jetzt bin, mit Menschen in Verbindung treten kann.“