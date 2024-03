Spekulationen um frühere Rückkehr „Glücklich und gesund“: Prinzessin Kate soll Hofladen besucht haben Geht es Prinzessin Kate endlich wieder besser? Mehrere britische Medien melden nach vielen Spekulationen um ihren Gesundheitszustand nun eine vorsichtige Entwarnung: Kate soll am Wochenende mit ihrer Familie in Windsor unterwegs gewesen sein und möglicherweise am Ostergottesdienst teilnehmen.