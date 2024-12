Spiele, Musik und Grüße Ho, ho, ho! Drei Apps, die für Weihnachtsstimmung sorgen

Auf dem Smartphone weihnachtet es... (wue/spot)

SpotOn News | 22.12.2024, 17:01 Uhr

Die Vorweihnachtszeit ist für viele Menschen besonders stressig. Doch mit diesen Apps kann man auch mal abschalten und in Weihnachtsstimmung kommen.

So schön das Weihnachtsfest für viele Menschen ist, so nervtötend und stressig kann die Vorweihnachtszeit sein. Hier drei Vorschläge für Apps als kleine Helferlein, mit denen man vielleicht etwas Stress abbauen und sich in die richtige Stimmung für die stade Zeit bringen kann.

Weihnachtliche Games

In den Stores gibt es natürlich unzählige Spiele rund um Weihnachten. Eines, das etwa bei Google Play gut bewertet und auch für iOS erhältlich ist, ist "Christmas Restaurant Cooking". Darin müssen Spielerinnen und Spieler für ihre Kundinnen und Kunden Speisen zubereiten. Grundsätzlich ist das Spiel kostenlos. Wie so häufig, gibt es aber auch hier In-App-Käufe.

Daneben sind zum Beispiel viele entspannende Wimmelbild- und Puzzlespiele mit weihnachtlichem Setting erhältlich.

Weihnachtliche Songs

Was hilft besser dabei, in Weihnachtsstimmung zu kommen, als die richtige Musik? Genau die ist beim passend betitelten "Christmas Radio" – also Weihnachtsradio – für Android und iOS auf dem Smartphone und Tablet seit dem 1. November wieder geboten.

Es gibt mit ähnlichen Apps zahlreiche Alternativen, die mit Weihnachtsklassikern aus der ganzen Welt für die richtige Stimmung sorgen.

Weihnachtliche Fotogrüße

Vor und an Weihnachten möchten viele Menschen auch anderen eine Freude machen. Wie wäre es da beispielsweise mit einem kleinen Gruß, um zu zeigen, dass man an die jeweilige Person denkt? Um das Ganze weihnachtlicher zu gestalten, gibt es beispielsweise Apps wie "Weihnachten Foto Rahmen" (Android) oder "Weihnachten Foto & Rahmen" (iOS), mit denen man Bilder von sich oder anderen festlich schmücken kann.

Viele derartige Apps sind grundsätzlich kostenlos, für den vollen Funktionsumfang sind aber oftmals Abos oder In-App-Käufe notwendig.