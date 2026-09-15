Stars Hochzeit mit Ilya? Das sagt Ekaterina Leonova

Ekaterina Leonova - RTL Telethon 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2026, 14:00 Uhr

Die 'Let's Dance'-Profitänzerin plaudert über ihre Beziehung mit Ilya Viarmenich. Folgt bald der Schritt vor den Traualtar?

Ekaterina Leonova verrät, ob sie und Ilya Viarmenich möglicherweise den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen.

Die ‚Let’s Dance‘-Profitänzerin ist seit knapp zwei Jahren mit dem Choreografen liiert. Inzwischen hat sich das Paar sogar eine gemeinsame Immobilie in Brühl gekauft. Anfang des Monats feierten die Turteltauben einen weiteren Meilenstein: Bei einer Musical-Premiere in Düsseldorf zeigten sie sich zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich. Da stellt sich die Frage: Folgt nun der Schritt vor den Traualtar?

Im Gespräch mit ‚Bunte‘ verriet Ekaterina bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises: „Zuerst muss ein Heiratsantrag kommen.“ Sie sei in dieser Hinsicht „sehr konservativ“ und warte darauf, dass Ilya die Frage stelle. „Ich verliere die Hoffnung nicht“, scherzte die 39-Jährige. Das Thema Hochzeit ist für sie derzeit aus einem besonderen Grund präsent: Ihre beste Freundin Mariia Maksina hat kürzlich in Serbien geheiratet. Ekaterina fungierte als Trauzeugin. „Die Feier war schön, die Nacht war kurz. Wir haben nur eine Stunde geschlafen“, berichtete sie.

Für einen besonderen Moment sorgte der Brautstrauß. Beim Werfen blieb er zunächst an einem Kronleuchter hängen und fiel anschließend direkt vor Ekaterinas Füße. „Ich musste ihn nur hochheben. Alle haben gelacht: ‚Er will definitiv zu dir!‘ Das ist ein Zeichen“, schilderte sie. Die gebürtige Russin nahm den Moment mit Humor und richtete eine scherzhafte Botschaft an ihren Partner: „Schatz, du stehst nicht unter Druck!“

Bereits im Februar hatte Ekaterina enthüllt, wie sie über eine mögliche Hochzeit mit Ilya denkt. „Also, ich bin ja nicht diejenige, die dazu etwas zu sagen hat“, sagte sie gegenüber ‚Bunte‘. Schon damals betonte die Tänzerin, dass der Antrag nicht von ihr kommen werde: „Ich weiß, es gibt Frauen, die dem Mann einen Antrag machen, aber ich gehöre nicht dazu.“ Die brünette Schönheit erklärte auch, dass Heiraten „keine Pflicht“ sei. „Oder sagen wir es so: Wenn man mir einen Antrag macht, dann würde ich nicht Nein sagen. Aber ohne Antrag ist es auch schön“, stellte sie klar.