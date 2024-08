Trauung am Samstag Hochzeit von Märtha Louise: Mette-Marit und Haakon beehren Bootsparty

Die norwegischen Royals gehen an Bord der Hochzeitsparty von Märtha Louise und Durek Verrett. (mia/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 19:10 Uhr

Inmitten der malerischen Fjorde Norwegens feiern Prinzessin Märtha Louise und Schamane Durek Verrett drei Tage lang ihre Hochzeit. Zur Bootstour sind auch Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit gekommen - und sahen ungewohnt leger aus.

Die dreitägigen Hochzeitsfeierlichkeiten von Prinzessin Märtha Louise (52) und Durek Verrett (49) sind in vollem Gange. Die Prinzessin und der Schamane heiraten offiziell erst am kommenden Samstag (31.8.), die Party ist allerdings bereits am Donnerstag gestartet. Da hatten Braut und Bräutigam unter dem Motto "Sexy und Cool" zum Hochzeitsempfang im Hotel 1904 geladen, das inmitten der malerischen Fjorde Norwegens liegt.

Am Freitagnachmittag lud das Paar zur Feier auf ein Boot. Die Fahrt beförderte 350 Gäste von Alesund nach Geiranger, wie "Hello" berichtet, die die Hochzeit exklusiv begleiten dürfen.

Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit ungewohnt leger

Unter den Gästen sind auch Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (51) und ihre Kinder, Prinzessin Ingrid Alexandra (20) und Prinz Sverre Magnus (18). Die Familie wählte für die Bootsfahrt auffällig legere Outfits: Mette-Marit trug einen cremefarbenen Strickpullover mit Reißverschlusskragen, eine gelbe Hose, Turnschuhe und eine große Schottenkaro-Tasche. Auch der Kronprinz sah mit Jeans, Pulli und hellblauen Turnschuhen wenig formal aus.

An den Feierlichkeiten nahmen weitere Royals teil, wie die schwedische Kronprinzessin Victoria (47) und ihr Ehemann Prinz Daniel (50) sowie Victorias Bruder Prinz Carl Philip (45) und seine Frau Prinzessin Sofia (39).

Lateinamerikanischer Abend vor dem großen Tag

Die eigentliche Hochzeit wird am 31. August im Hotel Union vor dem Hintergrund des Geirangerfjords stattfinden. Dann sollen auch Märtha Louises Eltern, König Harald V. (87) und Königin Sonja (87), dabei sein. Zuvor wird am Freitagabend noch eine Party bei der Hochzeitslocation gefeiert, diese findet unter lateinamerikanischem Motto statt.

Für die ältere Schwester des norwegischen Kronprinzen Haakon ist es die zweite Ehe. Von 2002 bis 2017 war sie mit dem Schriftsteller Ari Behn (1972-2019) verheiratet, aus der Ehe mit ihm stammen ihre drei Töchter Maud (20), Leah (18) und Emma (15). Seit 2018 ist sie offiziell mit dem US-Amerikaner Durekt Verrett zusammen, seit 2022 ist das Paar verlobt.

"Ich hatte beschlossen, nicht noch einmal zu heiraten. Aber nachdem ich Durek 2018 kennengelernt habe, habe ich meine Meinung geändert", erzählte die Braut in einem "Hello"-Interview vor der Hochzeit. "Für mich besiegelt die Heirat die Nähe zwischen uns. Es ist eine Möglichkeit, die Energie zu erhöhen und in eine neue Phase unserer Beziehung einzutreten." Für Durek ist die Ehe "eine sehr spirituelle Sache", wie er dem Magazin sagte.

Umstrittene Exklusiv-Fotos: Königliche Familie will sich nicht verkaufen lassen

Von der Öffentlichkeit wird die Hochzeit kritisch gesehen. So hatte das Paar in der Vergangenheit für viele Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Auch die Tatsache, dass es die Bildrechte an seiner Hochzeit nicht-öffentlichen Medien exklusiv verkauft hat, sorgte im Königshaus für Unruhe. Kronprinz Haakon teilte daraufhin mit, dass die königliche Familie zwar zur Hochzeit kommen werde, aber nicht für Exklusiv-Aufnahmen zur Verfügung stehe.