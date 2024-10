Statement auf Instagram Wegen einer Verletzung: Justin Timberlake sagt Konzert ab

SpotOn News | 09.10.2024, 10:16 Uhr

Absage in letzter Minute: Justin Timberlake hat sein Konzert in New Jersey kurz vor Beginn auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Grund nannte er eine Verletzung.

In letzter Minute hat Justin Timberlake (43) am Dienstag (8. Oktober) ein Konzert abgesagt. Auf Instagram richtete sich der Superstar offenbar kurz vor Beginn der Show in Newark im US-Bundesstaat New Jersey an seine Fans. Er habe eine Verletzung, die ihn von dem Auftritt abhalte.

Eine Verletzung hält ihn vom Auftritt ab

"Es tut mir so leid, das Konzert heute Abend verschieben zu müssen", heißt es in Timberlakes Statement. "Ich habe eine Verletzung, die mich davon abhält, aufzutreten. "Ich bin so enttäuscht, euch alle nicht sehen zu können." Er arbeite aber bereits daran, einen Ersatztermin zu finden. "Ich verspreche, ich mache es wieder gut und gebe euch die Show, die ihr alle verdient."

Welche Art von Verletzung er hat, verrät er nicht. In den Kommentaren zu dem Post zeigen sich zahlreiche Fans verständnisvoll und übermitteln dem Sänger ihre Genesungswünsche. Manche äußern sich aber auch enttäuscht hinsichtlich der kurzfristigen Absage. "Unglaublich, dass du bis sechs gewartet hast, um uns das zu sagen", findet ein Fan. Ein anderer teilt mit einem traurigen Emoji mit, dass er bereits im Zug auf dem Weg sei. Manche spekulieren, wie sich der Sänger so kurz vor dem Konzert eine Verletzung habe zuziehen können.

Hochzeitstag in Montreal

Timberlake befindet sich gerade auf seiner "Forget Tomorrow World Tour". Sein nächster Stopp ist laut seiner Website am Freitag in Philadelphia. Im Rahmen dieser Tour kommt Timberlake Ende Mai 2025 auch nach Europa. Vor wenigen Tagen feierte er mit Ehefrau Jessica Biel (42) den zwölften Hochzeitstag. Dies nahm der 43-Jährige zum Anlass für eine besondere Botschaft an seine Liebste auf der Bühne: "Meine Frau ist heute Abend hier. Und heute ist unser zwölfter Hochzeitstag", sagte er auf seinem Konzert in Montreal, wie auf einem Video zu sehen ist, das er auf Instagram postete. "Seid also nett zu ihr, Montreal. Sie teilt mich heute Abend mit euch allen." Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat zwei Kinder.