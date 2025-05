Stars Hollywood-Star Brie Larson veröffentlicht Kochbuch mit Party-Thema

Brie Larson - Apple TV + Primetime Emmy 2024 Party - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2025, 18:18 Uhr

Brie Larson wird ein Kochbuch zum Thema Party veröffentlichen.

Die 35-jährige Schauspielerin hat sich mit ihrer besten Freundin und Köchin Courtney McBroom zusammengetan, um ihr neues Kochbuch „Party People“ zu kreieren, das sie noch in diesem Jahr veröffentlichen werden.

Der Hollywood-Star erzählte ‚People‘: „Durch unsere Freundschaft haben wir viele Partys zusammen geschmissen. Wir haben eine wirklich solide Gruppe von Freundinnen, und egal ob es Roadtrips waren oder bei jemandem zu Hause, auf Partys oder was auch immer, wir sind wirklich gut im Feiern. Und das liegt zum Teil daran, dass wir es lieben.“ Es ginge dabei aber nicht nur um Essen: „Es geht darum, zu wissen, wie man selbstbewusst kocht, damit Sie Ihre Party genießen können. Die Rezepte basieren auf diesen Dingen, so dass Sie die Zeit mit Ihren Gästen maximieren können und nicht das Gefühl haben, in der Küche festzusitzen, während alle anderen Spaß haben.“

„Party People“ wird mehr als 100 Rezepte und Partyideen enthalten – aber Courtney besteht darauf, dass „Party People“ kein konventionelles Kochbuch ist. Sie sagte: „Es muss nicht schwer sein. Du musst nicht viel Arbeit leisten, um all deine Freunde und deine Lieben zusammenzubringen und dich mit einer Gemeinschaft zu umgeben. Und das war eines der wichtigsten Dinge, die wir tun wollten, nämlich sicherzustellen, dass wir den Menschen dabei helfen, das zu tun.“