Stars Hollywood-Star Charlize Theron ist mit den Jahren gelassener geworden

Charlize Theron attends Netflix's "Apex" Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2026, 09:30 Uhr

Hollywood-Star Charlize Theron ist mit den Jahren gelassener geworden.

Charlize Theron blickt heute deutlich entspannter auf ihr Leben und ihre Karriere als noch in jungen Jahren.

Die 51-jährige Schauspielerin erinnert sich daran, früher ständig unter Strom gestanden zu haben. Mit zunehmendem Alter habe sich ihre Sichtweise jedoch verändert: Sie sei ruhiger und zugleich nachdenklicher geworden. Auf die Frage, welchen Rat sie ihrem jüngeren Ich mit auf den Weg geben würde, antwortete Theron gegenüber ‚E! News‘: „Genieß es einfach. Entspann dich. Es ist okay. Es ist nicht das Ende der Welt. Atme einfach mal durch.“

Früher sei sie regelrecht durch ihr Leben gerast, erklärte die Schauspielerin: „Ich war mit 100 Meilen pro Stunde unterwegs. Ich glaube, als junger Mensch ist man einfach so. Man versucht, alles mitzunehmen. Also entspann dich und genieß es.“ Neben ihrer erfolgreichen Filmkarriere engagiert sich Theron seit vielen Jahren sozial. Mit ihrem gemeinnützigen Charlize Theron Africa Outreach Project setzt sie sich unter anderem für sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte sowie für die Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt ein. Besonders stolz ist die Schauspielerin darauf, dass ihre Organisation langfristige Partnerschaften mit lokalen Projekten aufgebaut hat. Viele Hilfsorganisationen würden ihrer Erfahrung nach nur für kurze Zeit unterstützt und anschließend wieder sich selbst überlassen. „Ich bin stolz darauf, einen kleinen Teil dazu beizutragen“, sagte Theron. Sie hob hervor, dass ihr Team seit rund 20 Jahren mit denselben Partnerorganisationen zusammenarbeite. „Wir sind bei unseren Programm-Partnern geblieben, haben zugehört und nicht versucht, ihnen vorzuschreiben, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Wir unterstützen sie auf eine Weise, die es ihnen ermöglicht, das zu tun, was sie am besten können.“

Auch über ihre Familie und ihre Entscheidung zur Adoption hat Theron in der Vergangenheit offen gesprochen. Die Schauspielerin, die die Kinder Jackson (14) und August (12) adoptiert hat, bezeichnete Adoption als „immer meine erste Wahl“. Bereits als Kind sei ihr bewusst gewesen, dass viele Kinder ohne eigene Familie aufwachsen. In einem Gespräch mit dem ‚ELLE‘-Magazin erinnerte sie sich an einen Brief aus ihrer Kindheit, den ihre Mutter aufgehoben hatte. Darin habe Theron schon damals darum gebeten, ein Waisenhaus besuchen zu dürfen. In Südafrika seien solche Einrichtungen allgegenwärtig gewesen, und sie habe sich schon früh ein Geschwisterkind gewünscht. Theron betonte zugleich, dass sie großen Respekt vor Menschen habe, die Adoption anders empfinden. Für sie persönlich gebe es jedoch keinen Unterschied: „Ich habe nie einen Unterschied darin gesehen, ein adoptiertes Kind großzuziehen oder mein eigenes biologisches Kind.“