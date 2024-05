Im Juli 2024 Hollywood-Star Kiefer Sutherland spielt fünf Konzerte mit The BossHoss

Alec Völkel von The BossHoss während eines Auftritts in Berlin. (wue/spot)

SpotOn News | 03.05.2024, 20:45 Uhr

The BossHoss feiern ihr 20-Jähriges mit einer großen Tour. Bei fünf der geplanten Konzerte bekommt die Band einen ganz besonderen Gast: Hollywood-Star und Musiker Kiefer Sutherland.

The BossHoss stehen am Anfang einer großen Open-Air-Jubiläumstour, die sie ab Ende Mai in mehr als 25 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz führt. Bei fünf der geplanten Konzerte der "Fxxcking 20 Years!"-Tournee werden sie auch zusammen mit einem ganz besonderen Gast spielen. Der Hollywood-Star und Musiker Kiefer Sutherland (57) wird mit The BossHoss auftreten, wie die Band und der Veranstalter Semmel Concerts mitteilen.

Das sind die The-BossHoss-Termine mit Kiefer Sutherland

Los geht es laut der offiziellen Website der Band am 30. Mai in Bad Iburg, danach folgen unter anderem Stationen in Lübeck (15. Juni), München (26. Juni) oder auch Wien (30. Juni). Sutherland wird dann der Ankündigung zufolge im Juli bei fünf Terminen mit am Start sein. Gemeinsam stehen der kanadische Star und die deutsche Gruppe im Rahmen der Tournee erstmals am 12. Juli in Bad Mergentheim auf der Bühne. Die weiteren Shows mit Sutherland sind demnach für den 13. Juli in Königstein, den 19. Juli in Füssen, den 21. Juli in Chemnitz und den 24. Juli in Winterbach geplant.

Sutherland war viele Jahrzehnte vor allem als Schauspieler bekannt, bevor er vor rund acht Jahren sein erstes Album veröffentlicht hat – also lange nachdem er auf der Leinwand und im TV unter anderem Erfolge mit "Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers" (1986) oder dem Serien-Hit "24" (2001) gefeiert hat. Sein Debüt trug den Titel "Down in a Hole" und ist 2016 erschienen, es folgten die Platten "Reckless & Me" im Jahr 2019 sowie drei Jahre später "Bloor Street".