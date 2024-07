Film ’24‘-Filmadaption geplant

Kiefer Sutherland - BRITs 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2024, 16:00 Uhr

Die Serie wird eine Verfilmung bekommen.

’24‘ wird eine Verfilmung bekommen.

In dem klassischen Action-Drama, das zwischen 2001 und 2014 neun Staffeln lang ausgestrahlt wurde, stellte Kiefer Sutherland den Anti-Terror-Agenten Jack Bauer dar, wobei jede Staffel 24 Stunden in Echtzeit spielt.

Berichten von ‚Variety‘ zufolge arbeiten die 20th Century Studios derzeit an einer Filmadaption der Show und das Projekt befindet sich „in der frühen Entwicklungsphase“. Die Details der Handlung werden noch geheim gehalten und es ist nicht bekannt, ob Sutherland für den Film in seiner Rolle zurückkehren wird. Neben insgesamt acht Staffeln mit je 24 Episoden und der neunten und letzten Serie mit 12 Folgen umfasste die Laufzeit von 24 auch den Fernsehfilm ‚Redemption‘ im Jahr 2008. Die Serie war für 68 Emmy Awards nominiert und gewann davon 20 Preise, darunter den Award für die beste Dramaserie und eine Auszeichnung für Sutherland als bester Hauptdarsteller im Jahr 2006. Im letzten Monat hatte Brian Grazer, der Mitbegründer von Imagine Entertainment, die Möglichkeit eines Blockbuster-Films für ’24‘ angedeutet. Bei einem Auftritt in der MSNBC-Sendung ‚Squawk Box‘ verriet er: „Imagine hat immer in dem Bereich gespielt, in dem die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es in den Kinos erfolgreich sein wird. Das ist großartig für uns, denn wir haben in über 30 Jahren über 100 verschiedene Produkte und Marken aufgebaut, sei es ‚Backdraft‘, den ich mit Glen Powell drehen werde, oder ’24‘, ein Film, den wir auf eine sehr interessante Art und Weise mit Disney und Fox drehen werden.“