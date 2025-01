Schauspieler mit 89 Jahren gestorben Horst Janson: Trauer um „wunderbaren Kollegen“ und „großen Schwarm“

Der deutsche Schauspieler Horst Janson ist im Alter von 89 Jahren verstorben. (wue/spot)

SpotOn News | 28.01.2025, 18:44 Uhr

Der Schauspieler Horst Janson ist tot. Stars wie Jutta Speidel und Michaela May verabschieden sich von einem guten Freund und von vielen verehrten Frauenschwarm.

Deutschland kannte ihn unter anderem aus der "Sesamstraße" oder aus "Der Bastian". Jetzt ist der Schauspieler Horst Janson (1935-2025) im Alter von 89 Jahren verstorben. Das bestätigten ein Anwalt der Familie und seine erste Ehefrau, Monika Lundi (82), der "Bild"-Zeitung. Mehrere Kolleginnen verabschieden sich mit lieben Worten von dem TV-Star.

"Horst war einer der ganz, ganz lieben und wunderbaren Kollegen", erklärt Schauspielerin Jutta Speidel (70) der Tageszeitung. Sie habe Janson sowohl als Kollegen als auch als Menschen sehr geschätzt: "Und er war ein so schöner Mann – mit so viel Grandezza. Ich wünsche der Familie ganz viel Kraft."

Ein TV-Star mit Menschlichkeit und Humor

Auch Kollegin Liselotte Pulver (95) erinnert sich im Gespräch mit der Zeitung an den Verstorbenen. Mit Horst Janson verlasse ihrer Meinung nach "ein ganz Großer die deutschsprachige Schauspielbühne". Schon beim ersten Treffen hätten die beiden sich sofort gemocht. "Das war 1959 bei der Verfilmung von Thomas Manns 'Die Buddenbrooks'", erinnert Pulver sich. "Wenn ich jetzt an Horst Janson denke, dann vor allem an seine Menschlichkeit und seinen Humor. Er war den Menschen zugewandt, hat auch im Alter nichts von seinem Charme und seiner Jugendlichkeit verloren. Wir haben sehr gerne miteinander gedreht, noch lieber haben wir zusammen gelacht." Janson werde fehlen.

Michaela May (72) spricht ebenso nur anerkennend über ihn. "Er war ein sehr zuverlässiger und liebevoller Freund", erklärt die Schauspielerin "Brisant". Wenn sie sich trafen, war es stets so, "als wäre keine Sekunde vorbei gewesen, obwohl wir uns oft länger nicht gesehen haben". Sie erinnert sich weiter: "Er war einfach ein sanfter Mann, und ich glaube, ein großer Frauenschwarm. Den haben viele verehrt." Insbesondere nach seiner Serie "Der Bastian" sei er wohl "für viele Frauen ein großer Schwarm" gewesen.

Und auch die "Sesamstraße" verabschiedet sich. Auf dem offiziellen deutschen Instagram-Profil steht in einem Beitrag zu einem Bild aus der Sendung: "Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Horst Janson, der uns als 'Horst' in der Sesamstraße mit seiner Herzlichkeit und seinem Lächeln verzauberte. Seine Auftritte brachten Generationen von Kindern zum Lachen und lehrten uns wertvolle Lektionen. Sein Verlust hinterlässt eine Lücke in unseren Herzen. Ruhe in Frieden, lieber Horst."