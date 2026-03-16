Stars Hotelaufenthalt macht Angst: Großer Schock für Veronica Ferres

Veronica Ferres - Nov 12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2026, 14:00 Uhr

Veronica Ferres erlebte während eines Hotelaufenthaltes einen Riesenschock.

Ein Hotelbesuch sollte für Schauspielerin Veronica Ferres eigentlich nur eine kurze Auszeit vom Alltag sein.

Doch während eines Aufenthalts in Salzburg erlebte die 60-Jährige eine Situation, die sie so schnell nicht vergessen wird. Mitten in der Nacht wurde ihr Zimmer plötzlich zum Schauplatz eines beängstigenden Moments. Wie Ferres später schilderte, lag sie bereits im Bett, als sie ein Geräusch an der Tür bemerkte. „Nachts wollte ein fremder Mann in mein Zimmer“, berichtete die Schauspielerin gegenüber ‚Bild‘. „Er rüttelte an der Klinke, ich hatte zum Glück die Tür abgeschlossen. Ich lag im Bett und konnte mich vor Angst kaum rühren.“

Die Situation muss für die Darstellerin äußerst angespannt gewesen sein. Allein im Hotelzimmer und überrascht von dem unerwarteten Vorfall, blieb ihr zunächst nur abzuwarten. Zum Glück war sie nicht ganz allein: Ihre Hündin Luna befand sich ebenfalls im Zimmer und reagierte sofort. Das Tier begann laut zu bellen und machte so auf die Situation aufmerksam. Erst kurze Zeit später stellte sich heraus, dass der Zwischenfall keine große Bedrohung dargestellt hatte. Ein Mitarbeiter des Hotels klärte die Situation schließlich auf. „Der Rezeptionist informierte mich darüber, dass sich ein Betrunkener in der Zimmertür geirrt hatte“, so Ferres im Nachhinein.

Ferres ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft und steht regelmäßig für große Produktionen vor der Kamera. Dabei übernimmt sie häufig Rollen in Krimis oder Dramen, in denen sie mit düsteren Geschichten konfrontiert wird. Doch der Vorfall im Hotel erinnerte sie daran, dass unerwartete Situationen nicht nur im Drehbuch vorkommen. Im Alltag versucht die Schauspielerin deshalb, gut vorbereitet zu sein. Sie achtet auf ihre Gesundheit und Sicherheit – selbst auf Reisen. In Interviews betont sie, dass sie oft eine kleine Notfallausrüstung dabeihat: „Ich habe immer eine Notfallapotheke dabei“, verriet Ferres vor einer Weile im Gespräch mit ‚OÖN‘.