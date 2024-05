Vorgeschmack auf neues Album „Houdini“: Eminems neue Single kommt noch diese Woche

Eminems neue Single heißt "Houdini". (eyn/spot)

SpotOn News | 29.05.2024, 16:29 Uhr

Gute Nachrichten für alle Fans von Eminem: Nach vier Jahren gibt es wieder neue Musik von dem legendären Rapper. Am 31. Mai erscheint die erste Singleauskopplung aus seinem neuen Album.

Neue Musik von Eminem (51) wird bereits sehnsüchtig erwartet. Im April bestätigte er nach vier Jahren ein neues Studioalbum, das in diesem Sommer erscheinen wird. Nun kündigte der legendäre Rapper die erste Single aus seiner zwölften Platte an: "Houdini" erscheint am kommenden Freitag, dem 31. Mai.

Videoanruf mit Magier David Blaine

Wie schon zur Albumverkündung teilte Eminem ein Video auf seinem Instagram-Account. Darin ist ein aufgezeichneter Videoanruf mit dem Zauberkünstler David Blaine (51) zu sehen. "Wie weit kann man die Magie treiben?", fragt der Musiker, woraufhin Blaine, der als einer der bekanntesten Magier Amerikas gilt, in ein Weinglas beißt.

Das ist Eminem aber nicht genug. "Für meinen letzten Trick werde ich meine Karriere verschwinden lassen", erklärt er, bevor der Songtitel "Houdini" – in Anspielung auf den weltberühmten Entfesselungskünstler Harry Houdini (1874-1926) – und das Release-Datum des Songs auf dem Bildschirm erscheinen.

Beendet Eminem seine Karriere?

So erfreut die Fans über den ersten Einblick in Eminems neues Album auch sind – in den Kommentaren häufen sich wegen seines Spruchs die Sorgen über ein mögliches Karriereende. "Er hat gerade entspannt seinen Ruhestand angekündigt" und "Du gehst doch nicht wirklich in Rente?", schreiben einige der User unruhig.

Marshall Bruce Mathers III., wie Eminem mit bürgerlichem Namen heißt, ist einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten. Bislang hat er über 382 Millionen Tonträger verkauft und wurde mehrfach mit dem Grammy sowie mit einem Emmy und einem Oscar ausgezeichnet. Seine letzte Platte, ein Doppelalbum namens "Music to Be Murdered By" und "Music to Be Murdered By – Side B", erschien 2020 und landete in Deutschland auf Platz zwei der Charts.

Video News