Ein Monat voller Höhepunkte „House of the Dragon" und mehr: Die Serien-Highlights im Juni

Der ehemalige "Doctor Who"-Star Matt Smith verkörpert auch in der zweiten Staffel von "House of the Dragon" Prinz Daemon Targaryen. (lau/spot)

SpotOn News | 01.06.2024, 18:00 Uhr

Der Juni hält für Abonnentinnen und Abonnenten großer Streamingdienste einige spannende Neustarts parat. Die Serien-Highlights bei Disney+, Netflix, Amazon Prime Video und Sky in der Übersicht.

Neues aus der "Star Wars"-Galaxis, eine spannende neue Serie über Mode-Ikone Karl Lagerfeld (1933-2019) und die Fortsetzungen von gleich drei überaus beliebten Formaten der Vergangenheit – der Monat Juni hält für Serien-Fans eine große Zahl an Highlights parat.

Die hochkarätigsten Serienneustarts und neuen Serienstaffeln im Juni in der Übersicht.

"Star Wars: The Acolyte": Ab 5. Juni auf Disney+

Am 5. Juni startet nach einer gefühlt viel zu langen Wartezeit endlich die nächste Live-Action-Serie aus der weit, weit entfernten Galaxis auf dem Streamingdienst Disney+. "Star Wars: The Acolyte" entführt Zuschauerinnen und Zuschauer in eine Ära der "Star Wars"-Galaxis, die zuvor noch nicht auf dem Bildschirm zu sehen war. Die Show von "Matrjoschka"-Co-Serienschöpferin Leslye Headland (44) spielt nämlich zur Zeit der Hohen Republik, rund 100 Jahre vor den Ereignissen der mit "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung" begonnenen Prequel-Trilogie, und zeigt den Jedi-Orden auf dem Höhepunkt seiner Macht.

Im Mittelpunkt der Handlung von "Star Wars: The Acolyte" steht der hochangesehene Jedi-Meister Sol ("Squid Game"-Star Lee Jung-jae, 51), der eine Mordserie an Jedi untersucht. Gemeinsam mit seinem einstigen Padawan (Amandla Stenberg, 25) begibt er sich auf einen gefährlichen Pfad, stößt auf bösartige Kräfte und entdeckt, dass nichts so ist, wie es scheint.

"Star Wars: The Acolyte" wartet mit einem beeindrucken Cast auf. Neben den bereits Genannten wirken auch "Matrix"-Star Carrie-Anne Moss (56), Manny Jacinto ("Brand New Cherry Flavor",36), Dafne Keen ("Logan – The Wolverine", 19), Charlie Barnett ("Matrjoschka", 36) und Jodie Turner-Smith ("Queen & Slim", 37) in der Serie mit. Die neue Sci-Fi-Show verspricht eine atemberaubende Mischung aus Mystery-Thriller und Actionserie zu werden. Nicht zuletzt werden "Star Wars"-Fans in "The Acolyte" auch den Wookie-Jedi Kelnacca erleben, gespielt von Chewbacca-Darsteller Joonas Suotamo (37).

"Becoming Karl Lagerfeld": Ab 7. Juni auf Disney+

Der deutsche Schauspielstar Daniel Brühl (45) wird ab dem 7. Juni auf dem Streamingdienst Disney+ zu Mode-Ikone Karl Lagerfeld. Die französische Serie "Becoming Karl Lagerfeld" erzählt die Geschichte des jungen Modeschöpfers, der im Jahr 1972 in Paris Fuß fassen will. Der zu diesem Zeitpunkt 38-jährige Lagerfeld träumt davon, ähnlich erfolgreich zu werden, wie sein Freund und Rivale Yves Saint Laurent (Arnaud Valois, 40). Unterdessen lernt Lagerfeld in Paris auch den jungen, stürmischen Dandy Jacques de Bascher (Théodore Pellerin, 26) kennen und verliebt sich in ihn.

Die Streaming-Serie "Becoming Karl Lagerfeld" sollten sich alle Fashion-begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer nicht entgehen lassen. Denn bei der Produktion wurden weder Kosten noch Mühen gescheut, um die glamouröse Welt der Pariser Couture in den 1970er Jahren mitsamt ausschweifender Partys wieder auferstehen zu lassen. So sollen laut Disney+ alleine 3.000 Kostüme für die Fashion-Serie angefertigt worden sein.

Daneben treten in der sechsteiligen Serie "Becoming Karl Lagerfeld" auch zahlreiche ikonische historische Persönlichkeiten der damaligen Zeit wie Andy Warhol (Paul Spera, 37), Paloma Picasso (Jeanne Damas, 32) oder Marlene Dietrich (Sunnyi Melles, 65) auf.

"The Boys": Ab 13. Juni bei Amazon Prime Video

Am 13. Juni startet die mit Spannung erwartete, vierte Staffel von Amazons Superhelden-Satire "The Boys" bei Prime Video. Die neuen Episoden schließen direkt an das Ende des 2023 erschienenen Spin-offs "Generation V" an: Ein Virus ist in der Lage, die Supes genannten Superhelden um Homelander (Antony Starr, 48) und dessen Sohn Ryan (Cameron Crovetti, 16) zu töten. Das wollen sich Billy Butcher (Karl Urban, 51) und seine Boys zunutze machen, wie auch im Trailer zu Staffel vier zu sehen ist. Derweil steht die Politikerin Victoria Neuman (Claudia Doumit, 32) kurz vor dem Erreichen des Oval Offices, und Oberschurke Homelander ruft die übrigen Superhelden dazu auf, sich wie "zornige Götter" zu verhalten – mit mörderischen Konsequenzen.

Die schwarzhumorige, überaus düstere und smarte Comicbuch-Adaption "The Boys" stellt einen der größten Serienerfolge für Amazons Streamingdienst Prime Video dar. Nun erscheinen die ersten drei Episoden aus Staffel vier auf einen Schlag am 13. Juni, im Anschluss geht es im wöchentlichen Rhythmus weiter. Neu im Cast sind in Staffel vier Susan Heyward ("Orange Is the New Black", 41), Valorie Curry ("The Tick", 38) und "The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan (58). Staffel fünf ist auch bereits bestätigt, die Serie wird also weitergehen.

"Bridgerton": Ab 13. Juni bei Netflix

Sehr zum Leidwesen der "Bridgerton"-Fans in aller Welt hat der Streamingdienst Netflix die neue, dritte Staffel der romantischen Historienserie zweigeteilt. Am 13. Juni erscheinen nun die restlichen vier Episoden aus Staffel drei auf dem Streamingdienst. Schon vorab haben Serienbeteiligte in Interviews verraten, dass sich die Jagd nach Lady Whistledown in den finalen Folgen intensivieren wird. Außerdem erfahren Zuschauerinnen und Zuschauer endlich, ob aus Penelope Featherington (Nicola Coughlan, 37) und Colin Bridgerton (Luke Newton, 31) ein Ehepaar wird.

Staffel vier der beliebten Netflix-Serie ist übrigens auch bereits bestätigt. Es geht also weiter.

"House of the Dragon": Ab 17. Juni auf Sky und Wow

Auch der "Game of Thrones"-Nachfolger (2011-2019) "House of the Dragon" kehrt im Juni mit der zweiten Staffel zurück. Gleich eine ganze Reihe von Trailern haben auf den Ausbruch des Targaryen-Bürgerkriegs vorbereitet. Die zwei verfeindeten Lager rund um Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy, 31) und Daemon Targaryen (Matt Smith, 41) auf der einen sowie König Aegon II. Targaryen (Tom Glynn-Carney, 29), Alicent Hohenturm (Olivia Cooke, 30) und Ser Otto Hohenturm (Rhys Ifans, 56) auf der anderen Seite stehen sich nach dem tragischen Tod von Rhaenyras Sohn Lucerys Velaryon (Elliot Grihault) in den finalen Momenten der Premierenstaffel unerbittlicher denn je gegenüber.

Die neue "House of the Dragon"-Staffel wird dieses Mal lediglich aus acht Episoden bestehen. Die Staffelpremiere ist in Deutschland in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni bei Sky und dessen Streamingdienst Wow verfügbar. Neu zum Cast stoßen unter anderem Gayle Rankin ("GLOW", 34), Simon Russell Beale ("The Death of Stalin", 63) und Freddie Fox ("Slow Horses", 35).