Stürmische Zeremonie „How I Met Your Mother“-Star Josh Radnor hat geheiratet

Josh Radnor war zuletzt unter anderem in "Fleishman Is in Trouble" und "Hunters" zu sehen. (hub/spot)

SpotOn News | 20.01.2024, 15:46 Uhr

Schauspieler Josh Radnor hat den Bund fürs Leben geschlossen. Die Zeremonie fand offenbar inmitten eines Schneesturms statt.

Schauspieler Josh Radnor (49) hat geheiratet. Auf Instagram verriet der "how i met your mother"-Star nun, dass er bereits vor zwei Wochen auf einem Anwesen im Hudson Valley, New York, mit seiner Verlobten Jordana Jacobs den Bund fürs Leben geschlossen habe. Der 49-Jährige teilte eine Reihe von Fotos von der Feier.

"Ich kann mein großes Glück nicht fassen"

Radnor schrieb dazu: "Ich habe geheiratet! Vor zwei Wochen. In einem 'leichten' Schneesturm. Es war ein unglaublich überwältigendes, schneereiches Wochenende voller Glückseligkeit. Ich bin so vielen Menschen, die ich liebe, so dankbar, dass sie die Reise zu @thesistersofcedarlakes gemacht haben, um bei uns zu sein." Er bedankte sich zudem bei seiner nun Angetrauten: "Ich kann mein großes Glück nicht fassen, dass ich diese außergewöhnliche Frau meine Ehefrau nennen darf", erklärte er zu den Fotos, auf denen sich das Brautpaar unter anderem vor winterlichem Hintergrund küsst.

Josh Radnor hatte vergangenen November verkündet, dass er plant, zu heiraten. Der Schauspieler und Sänger hatte dies US-Medienberichten zufolge bei einem Auftritt in New York seinen Fans verraten. Radnor, der auch in den TV-Serien "Hunters" und "Fleishman Is in Trouble" zu sehen war, sagte der Zeitung "New York Times", dass er und Jordana Jacobs sich im Februar 2022 bei einem Klangmeditations-Retreat kennengelernt hätten. Er habe daraufhin sofort gewusst, dass sie die Richtige für ihn sei, so der Künstler weiter.

Josh Radnor feierte seinen Durchbruch mit "How I Met Your Mother"

Bekannt wurde der Schauspieler durch die erfolgreiche Sitcom "How I Met Your Mother". Von 2005 bis 2014 spielte Josh Radnor in der Serie die Rolle des Architekten Ted Mosby, der auf der Suche nach der Frau fürs Leben ist. Seit mehreren Jahren tritt er zudem als Musiker auf. Seine Songs sollen teilweise inspiriert sein von seiner Beziehung zu Jordana Jacobs.