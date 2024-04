Musik Hozier: „Massiv überrascht“ über Billboard Hot 100-Erfolg von ‚Too Sweet‘

Hozier - Manchester 2023 - FAmous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2024, 14:00 Uhr

Hozier erzählte, dass er „massiv überrascht“ gewesen sei, nachdem sein Song ‚Too Sweet‘ zu seinem ersten Nummer-eins-Titel in den Billboard Hot 100 wurde.

Der 34-jährige Sänger veröffentlichte die Single im letzten Monat (22. März) auf seinem neuen Album ‚Unheard‘, nachdem er sie auf seinem 2023 erschienenen Album ‚Unreal Unearth‘ weggelassen hatte.

Und zu seiner großen Überraschung steht das Lied nun an der Spitze der Charts. In einem auf seinem Account auf X geposteten Video verriet der Musiker: „Hey, hier ist Hozier. Ich möchte allen meinen Unterstützern und Fans auf der ganzen Welt ein riesiges Dankeschön aussprechen. [‚Too Sweet‘ ist] die Nummer eins in Australien, Neuseeland [und] die Nummer eins in Kanada. [Es ist] die Nummer eins in den USA und eine zweite Woche über auf Platz eins in Irland und Großbritannien. Das ist atemberaubend. Ich bin massiv davon überrascht, aber ich möchte mich ganz herzlich für die Unterstützung bedanken. Ich freue mich so sehr darüber, dass Ihnen ‚Too Sweet‘ gefällt, und das bedeutet mir sehr viel. Also vielen Dank. An jeden in Amerika, jeden in Kanada, jeden in Australien, Neuseeland, Irland und Großbritannien, vielen Dank.“ Der ‚Take Me To Church‘-Hitmacher hatte seinen neuen Song zunächst als Outtake seiner 2023 erschienenen LP neben den Tracks ‚Empire Now‘, ‚Fare Well‘ und ‚Wildflower and Barley‘ vorgestellt, die seitdem alle auf ‚Unreal Unearth‘ erschienen.