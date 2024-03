Bei Finale von Kinderschreibwettbewerb Hugh Bonneville, Luke Evans und mehr Stars treffen Königin Camilla

"Downton Abbey"-Earl trifft Königin: Hugh Bonneville und Camilla unterhielten sich angeregt. (ae/spot)

SpotOn News | 29.02.2024, 11:15 Uhr

Eigentlich standen am Mittwoch im Buckingham Palast junge Schriftsteller im Fokus. Doch die Kameras der Fotografen blitzen besonders stark, als Königin Camilla bekannten britischen Schauspielern die Hände schüttelte.

Königin Camilla (76) hat bei einer Veranstaltung im Buckingham Palast erfolgreiche britische Schauspieler wie Tom Hiddleston (43), Hugh Bonneville (60) und Luke Evans (44) getroffen. Die Frau von König Charles III. (75) hatte im Ballsaal zur Finalparty für den 500-Wörter-Kinderschreibwettbewerb der BBC geladen.

Zu dem Empfang am Mittwoch waren Finalisten, Juroren und prominente Unterstützer erschienen. Fotos zeigen, wie sich die Königin angeregt mit den Stars unterhielt. Mit Hugh Bonneville dürfte sie sich viel zu erzählen haben – schließlich gilt die Royal Family als Fan der adeligen Kultserie "Downton Abbey", in der Bonneville den Earl von Grantham verkörperte. Camilla plauderte an dem Abend auch mit Komiker Sir Lenny Henry (65) und dem britischen "Got Talent"-Star Skylar Blu.

Video News

Camilla setzte sich für die Fortsetzung des Kreativ-Wettbewerbs ein

Der 2011 ins Leben gerufene Schreibwettbewerb "500 words" pausierte während der Corona-Pandemie und wird nun endlich fortgesetzt. Wie "The Sun" berichtete, reichten Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren 44.000 Beiträge ein, die in zwei Alterskategorien bewertet werden. Einer der Juroren ist Charlie Higson (65), Autor der "Young Bond"-Romanreihe. Er sagte, die Königin sei entscheidend für die Rückkehr der Veranstaltung gewesen. "Sie war wirklich eine große Befürworterin dieser Sache, ihr liegt die Förderung der Alphabetisierung sehr am Herzen, und es war wirklich ihr zu verdanken, dass der Wettbewerb zurückkam."

Während die Königin bereits jetzt die Sieger ausgezeichnet hat, wird das Finale erst am Donnerstag, 7. März, anlässlich des Welttags des Buches in der BBC1- Sendung "The One Show" ausgestrahlt. Auf der Instagramseite des Königspaars gibt ein Video Eindrücke von dem Nachmittag. Dazu heißt es: "Herzlichen Glückwunsch an alle Finalisten und Gewinner." Der Kreativ-Schreib-Wettbewerb ermutige Kinder dazu, "eine fiktive Geschichte zu schreiben – mit 500 Wörtern oder weniger".

Charles und Kate erholen sich weiterhin

Camilla ist derzeit besonders viel im Einsatz, da sie ihren Mann vertritt. König Charles III. befindet sich in einer Behandlung seiner Krebserkrankung, die im Zuge seiner Prostata-Operation entdeckt worden war. Auch Prinzessin Kate (42) erholt sich noch immer von einer im Januar durchgeführten Operation im Bauchraum.