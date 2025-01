Stars Hugh Grant: Er will einen Geist gesehen haben

Hugh Grant - AFI FEST 2024 Presented By Canva Red Carpet Premiere Of Heretic - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2025, 09:00 Uhr

Hugh Grant ist der Meinung, dass er einen Geist gesehen hat.

Der ,Heretic‘-Schauspieler, der mit seiner Frau Anna Eberstein die Kinder John (12), Lulu (8) und Blue (6) sowie mit seiner ehemaligen Partnerin Tinglan Hong die 13-jährige Tabitha und den 11-jährigen Felix hat, erinnerte sich daran, während eines Besuchs in einem englischen Schloss mitten in der Nacht ein geheimnisvolles „schimmerndes Licht“ gesehen zu haben.

Der Darsteller erklärte in einem Gespräch mit dem britischen ,HELLO!‘-Magazin: „Ich habe tatsächlich einmal einen Geist gesehen. Ich war in einem Schloss im Norden Englands und habe mitten in der Nacht einen Streit mit meiner Freundin gehabt. Sie rannte aus dem Zimmer in die Tiefen des Schlosses und ich ging hinaus, um zu sehen, wohin sie gegangen war. Ich stand auf dem Treppenabsatz und plötzlich ist da zu meinen Füßen, direkt auf dem Boden, ein weiß schimmerndes Licht um meine Füße herum gewesen. Dann ging es durch mich hindurch, den Korridor hinunter, durch eine Wand ins Hauptschlafzimmer. Am nächsten Morgen sagte ich der Frau, der das Schloss gehörte, dass ich dieses Ding sah und sie meinte: ‚Ich weiß – das ist die ganze Zeit dort oben.‘“ Grant fügte hinzu: „Es war als die dritte Herzogin oder so etwas bekannt. Rückblickend war es das Muster, das eines dieser großen alten Gewänder mit einer Tournüre auf dem Boden hinterlassen hätte. Ich habe es gesehen – und ich war nicht betrunken.“ Der Star verriet, dass er in seinen Teenagerjahren Religion zwar gemieden habe, aber jetzt findet er, dass seine örtliche Kirche ein guter Ort sei, um dem „intensiven Stress“ seines Alltags entfliehen zu können.