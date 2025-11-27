Stars Hugh Grant machte schockierendes Geständnis über seine Schauspielkarriere

Hugh Grant attends Bridget Jones Mad About the Boy - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2025, 14:00 Uhr

Hugh Grant machte schockierendes Geständnis über seine Schauspielkarriere.

Hugh Grant behauptete, er sei nur ins Schauspielgeschäft gegangen, „um berühmt zu werden und viel Geld zu verdienen“.

Der ‚The Substance‘-Star schockierte damit seinen ‚Dungeons Dragons: Honor Among Thieves‘-Co-Star Justice Smith – und der 30-Jährige ist bis heute unsicher, ob Hugh es ernst oder nur scherzhaft meinte. In der Podcast-Sendung ‚What Are We Even Doing?‘ fragte Moderator Kyle MacLachlan Justice, ob er während der Dreharbeiten gut mit Hugh ausgekommen sei. Der antwortete: „Ja. Oh, ich liebe Hugh. Als ich mit ihm gearbeitet habe, fragte ich: ‚Hugh, liebst du eigentlich immer noch, was du tust? Liebst du das hier noch?‘ Und er meinte einfach: ‚Nein.‘ Er sagte: ‚Ich habe es nie geliebt.‘ Und weiter: ‚Ich wollte nur berühmt sein und viel Geld verdienen.'“

Justice war so „fixiert“ auf dieses Gespräch, dass er es später mit Rosamund Pike am Set von ‚Now You See Me: Now You Don’t‘ besprach, um herauszufinden, ob Hugh das ernst gemeint habe oder einfach „nur britisch“ gewesen sei. Er erinnerte sich: „Sie sagte: ‚Nein, ich bin mir ziemlich sicher, er ist einfach nur britisch.‘ Und ich so: ‚Bist du sicher?‘ Es ließ mich einfach nicht los. Ich dachte: ‚Oh, offenbar kann man ein wirklich guter Schauspieler sein und es trotzdem nur wegen Ruhm und Geld machen wollen.'“ Sowohl Gastgeber Kyle als auch sein Gast waren sich einig, dass der 62-Jährige ein „Perfektionist“ ist, der sich in seiner Arbeit enorm unter Druck setzt. Kyle sagte: „Das Ding mit Hugh ist – und das ist die Stimmung, die ich von ihm bekommen habe: Ich kenne Hugh seit langer Zeit, und er hat immer dieselbe Leier drauf. Ich glaube, das Herausfordernde für ihn ist, dass er ein Perfektionist ist und alles unglaublich ernst nimmt.“

Justice kam schließlich zu dem Schluss, dass Hughs Aussage ein Beweis dafür sei, wie großartig er als Schauspieler ist. Er sagte: „Ich würde hoffen, dass er nur gescherzt hat, aber dieser britische Humor ist so trocken und manchmal schwer zu durchschauen, dass ich es nicht weiß – er wirkte einfach so aufrichtig. Und dann sehe ich ihn… er macht die Arbeit, er gibt sich Mühe. Wir haben an einer albernen Komödie gearbeitet, und man merkt, dass es ihm wirklich wichtig ist. Er ist so ein guter Schauspieler, er lässt dich glauben, dass es ihm egal ist.“