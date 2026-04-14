Film Paddington 4 ist in Entwicklung

Paddington 2 - 2017 - Avalon - Movie Still BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2026, 18:00 Uhr

Ein vierter ‚Paddington‘-Film ist in Planung.

Die StudioCanal-Chefin Anna Marsh gab bekannt, dass ein neuer Film der Live-Action-Animationsreihe basierend auf dem beliebten peruanischen Bären von Michael Bond in Arbeit ist. Die Ankündigung erfolgte am Montag (13. April) am Eröffnungstag der CinemaCon in Las Vegas, nach dem Originalfilm von 2014 sowie den Fortsetzungen ‚Paddington 2‘ (2017) und ‚Paddington in Peru‘ (2024). Details zur Handlung wurden noch nicht bekannt gegeben, aber Marsh erklärte, dass eine Vielzahl hochkarätiger Comedy-Autoren am Drehbuch beteiligt sei.

Die bisherigen ‚Paddington‘-Filme haben weltweit schon mehr als 700 Millionen Dollar eingespielt und Stars wie Hugh Bonneville, Nicole Kidman, Hugh Grant, Olivia Colman und Antonio Banderas wirkten darin mit. Ben Whishaw leiht Paddington in den bisherigen drei Filmen seine Stimme und erklärte, dass er eine „seltsame Beziehung“ zu den Filmen habe, da er das Gefühl habe, „nichts damit zu tun“ zu haben, weil er weit vom fertigen Ergebnis entfernt ist.

Der 45-jährige Schauspieler sagte letztes Jahr dem Magazin ‚The Sunday Times Culture‘: „Ich habe eine seltsame Beziehung dazu. Weil mir sehr bewusst ist, dass ich nur einen winzigen Teil dazu beitrage, habe ich fast das Gefühl, dass es nichts mit mir zu tun hat. Aber die Filme sind wunderschön und es ist befriedigend zu hören, wie sehr Kinder sie lieben.“ Er erzählte außerdem von einem besonderen Erlebnis, als ihm ein Fan von seinem autistischen Enkel erzählte, der viel Freude an den Filmen findet: „[Der Enkel] ist absolut besessen von ‚Paddington 2‘ und wird offenbar durch den Film beruhigt. Er schaut ihn immer wieder und taucht in eine andere Welt ab. Das ist wunderbar.“

Whishaw erklärte zuvor, dass er nicht die Möglichkeit hatte, mit dem Rest der Besetzung nach Südamerika für ‚Paddington in Peru‘ zu reisen, in dem Paddington und die Familie Brown die Heimat des Bären besuchen. Der ‚Black Doves‘-Star sagte gegenüber ‚Greatest Hits Radio‘: „Ich habe die Lexington Street, wo die Postproduktion stattfindet, nicht verlassen – ich war die ganze Zeit im Keller dort. Ich hätte gern [nach Peru] gehen wollen, aber es war nie eine Option!“

Ben sprach außerdem über seinen aufwendigen Aufnahmeprozess, der damit beginnt, dass er eine Version des Films sieht, in der „kein Bär“ auf dem Bildschirm ist. Er erklärte: „Du hast das Drehbuch auf einem Notenständer, den Film auf einer großen Leinwand, aber – zumindest am Anfang – ist er noch in einer sehr frühen Schnittphase, also gibt es keinen Bären.“ Manchmal gebe es eine Skizze, die sich nicht bewegt, und manchmal einen Tennisball anstelle von Paddington. „Und ich trage eine Kamera auf meinem Kopf, die mein Gesicht filmt, und dann probierst du es einfach aus.“